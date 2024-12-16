برنامج عمل مكثف، رئيس وزراء باكستان يزور مصر الأربعاء - أخبار كلمتك

برنامج عمل مكثف، رئيس وزراء باكستان يزور مصر الأربعاء - أخبار كلمتك

مستشار الحكومة السورية السابق: نخشى من المجهول والأوضاع الاقتصادية صعبة والبنى التحتية مدمرة - أخبار كلمتك

مستشار الحكومة السورية السابق: نخشى من المجهول والأوضاع الاقتصادية صعبة والبنى التحتية مدمرة - أخبار كلمتك

ترامب: الأتراك رغبوا في الاستيلاء على سوريا منذ آلاف السنين والآن تمكنوا من ذلك - أخبار كلمتك

ترامب: الأتراك رغبوا في الاستيلاء على سوريا منذ آلاف السنين والآن تمكنوا من ذلك - أخبار كلمتك

ترامب لـنتنياهو: عدم إعادة الرهائن قبل 20 يناير يجعل الأمر جحيما - أخبار كلمتك

ترامب لـنتنياهو: عدم إعادة الرهائن قبل 20 يناير يجعل الأمر جحيما - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي السفراء الأوروبيين المعتمدين في مصر (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي السفراء الأوروبيين المعتمدين في مصر (صور) - أخبار كلمتك

مطار عدن يوضح ماحدث بطائرة اليمنية اليوم - أخبار كلمتك

مطار عدن يوضح ماحدث بطائرة اليمنية اليوم - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن استهداف هذه الدولة - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن استهداف هذه الدولة - أخبار كلمتك

ترقب هذا الأمر السار غداً - أخبار كلمتك

ترقب هذا الأمر السار غداً - أخبار كلمتك

وزير التعليم وسفير كندا بالقاهرة يبحثان آفاق التعاون المستقبلية - أخبار كلمتك

وزير التعليم وسفير كندا بالقاهرة يبحثان آفاق التعاون المستقبلية - أخبار كلمتك

«النيابة الإدارية» تزيل أسباب شكوى شركة دولية في كيماويات البناء وتحيل مسئولين للتحقيق - أخبار كلمتك

«النيابة الإدارية» تزيل أسباب شكوى شركة دولية في كيماويات البناء وتحيل مسئولين للتحقيق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

استبعاد مفاجئ ونتائج متراجعة، ماذا قدم منتخب رفع الأثقال في بطولة العالم؟ (تقرير) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
استبعاد مفاجئ ونتائج متراجعة، ماذا قدم منتخب رفع الأثقال في بطولة العالم؟ (تقرير) - أخبار كلمتك

استبعاد مفاجئ ونتائج متراجعة، ماذا قدم منتخب رفع الأثقال في بطولة العالم؟ (تقرير) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - رفع الأثقال، أنهت بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال مشاركتها في منافسات بطولة العالم، التي أقيمت في البحرين خلال الفترة من 6 وحتى 15 ديسمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

مشاركة كارثية لمنتخب رفع الأثقال

وسجل اتحاد رفع الأثقال واحدة من أسوأ المشاركات في بطولات العالم، بعد حصد فضيتين فقط من خلال لاعبة المنتخب الوطني سارة سمير في منافسات وزن 81 كجم.

وضمت بعثة منتخبنا الوطني في البطولة 4 لاعبين وهم: محمود حسني في وزن 96 كجم وياسر حمدان في وزن 102 كجم، وسارة سمير في وزن 81 كجم ورحمة أحمد في وزن 87 كجم.

نتائج سيئة في منافسات الرجال

على مستوى الرجال حقق لاعبي المنتخب الوطني نتائج كارثية، حيث احتل محمود حسني المركز الثامن في الترتيب العام لميزانه بعد رفع ثقل قدره 171 كجم في الخطف و203 كجم في النتر والكلين، و374 في المجموع بفارق 14 كجم عن صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية.

d19b22fddf.jpg

وفي منافسات وزن 102 كجم، احتل ياسر حمدان المركز الـ24 والأخير في ترتيب ميزانه بعد رفع ثقل قدره 166 كجم في الخطف، وفشله في رفع باقي المحاولات في النتر والكلين.

948a50e6e9.jpg

تراجع أرقام سارة سمير

وعلى مستوى السيدات حصدت سارة سمير ميداليتين فضيتين في منافسات وزن 81 كجم، بعد رفع ثقل قدره 149 كجم في الخطف، وجاءت الفضية الثانية في المجموع بثقل قدره 262 كجم، بفارق 16 كجم عن الصينية صاحبة الميدالية الذهبية، وهو فارق كبير لا يمكن تعويضه بسهولة.

ورغم ذلك فأن أرقام سارة سمير قد تراجعت بمقدار 6 كجم في المجموع منذ مشاركتها الأخيرة في أولمبياد باريس 2024، وهو مؤشر خطر يمكن التعامل معه بالجدية الكافية.

وحلت زميلتها ولاعبة منتخبنا الوطني رحمة أحمد في المركز الرابع للترتيب العام، في منافسات وزن 87 كجم، بعد رفع ثقل قدره 113 كجم في الخطف و136 كجم في النتر والكلين و249 كجم في المجموع، بفارق 21 كجم عن الصينية صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية.

استبعاد مثير للتساؤلات

كما تضمنت مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة أيضا علامات استفهام حول سبب استبعاد اللاعب إسلام أبوالوفا من المشاركة قبل ساعات قليلة من السفر دون إبداء أسباب واضحة، رغم تسجيله في القائمة الرسمية للبطولة، وتم احتسابه منسحبا من المنافسات الرسمية.

تراجع ملحوظ في النتائج

نتائج المنتخب الوطني في بطولة العالم الحالية تعد كارثية إذا ما تمت مقارنتها بالمشاركة في بطولة العالم الماضية 2023 بالمملكة العربية السعودية، والتي حقق خلالها منتخبنا 7 ميداليات بواقع 5 ذهبيات وفضية وبرونزية، واحتل المركز الثالث في الترتيب العام، في حين جاء منتخبنا في المركز الـ16 بالبطولة الحالية في البحرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوريات الأوروبية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق