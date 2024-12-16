استبعاد مفاجئ ونتائج متراجعة، ماذا قدم منتخب رفع الأثقال في بطولة العالم؟ (تقرير) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - رفع الأثقال، أنهت بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال مشاركتها في منافسات بطولة العالم، التي أقيمت في البحرين خلال الفترة من 6 وحتى 15 ديسمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

مشاركة كارثية لمنتخب رفع الأثقال

وسجل اتحاد رفع الأثقال واحدة من أسوأ المشاركات في بطولات العالم، بعد حصد فضيتين فقط من خلال لاعبة المنتخب الوطني سارة سمير في منافسات وزن 81 كجم.

وضمت بعثة منتخبنا الوطني في البطولة 4 لاعبين وهم: محمود حسني في وزن 96 كجم وياسر حمدان في وزن 102 كجم، وسارة سمير في وزن 81 كجم ورحمة أحمد في وزن 87 كجم.

نتائج سيئة في منافسات الرجال

على مستوى الرجال حقق لاعبي المنتخب الوطني نتائج كارثية، حيث احتل محمود حسني المركز الثامن في الترتيب العام لميزانه بعد رفع ثقل قدره 171 كجم في الخطف و203 كجم في النتر والكلين، و374 في المجموع بفارق 14 كجم عن صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية.

وفي منافسات وزن 102 كجم، احتل ياسر حمدان المركز الـ24 والأخير في ترتيب ميزانه بعد رفع ثقل قدره 166 كجم في الخطف، وفشله في رفع باقي المحاولات في النتر والكلين.

تراجع أرقام سارة سمير

وعلى مستوى السيدات حصدت سارة سمير ميداليتين فضيتين في منافسات وزن 81 كجم، بعد رفع ثقل قدره 149 كجم في الخطف، وجاءت الفضية الثانية في المجموع بثقل قدره 262 كجم، بفارق 16 كجم عن الصينية صاحبة الميدالية الذهبية، وهو فارق كبير لا يمكن تعويضه بسهولة.

ورغم ذلك فأن أرقام سارة سمير قد تراجعت بمقدار 6 كجم في المجموع منذ مشاركتها الأخيرة في أولمبياد باريس 2024، وهو مؤشر خطر يمكن التعامل معه بالجدية الكافية.

وحلت زميلتها ولاعبة منتخبنا الوطني رحمة أحمد في المركز الرابع للترتيب العام، في منافسات وزن 87 كجم، بعد رفع ثقل قدره 113 كجم في الخطف و136 كجم في النتر والكلين و249 كجم في المجموع، بفارق 21 كجم عن الصينية صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية.

استبعاد مثير للتساؤلات

كما تضمنت مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة أيضا علامات استفهام حول سبب استبعاد اللاعب إسلام أبوالوفا من المشاركة قبل ساعات قليلة من السفر دون إبداء أسباب واضحة، رغم تسجيله في القائمة الرسمية للبطولة، وتم احتسابه منسحبا من المنافسات الرسمية.

تراجع ملحوظ في النتائج

نتائج المنتخب الوطني في بطولة العالم الحالية تعد كارثية إذا ما تمت مقارنتها بالمشاركة في بطولة العالم الماضية 2023 بالمملكة العربية السعودية، والتي حقق خلالها منتخبنا 7 ميداليات بواقع 5 ذهبيات وفضية وبرونزية، واحتل المركز الثالث في الترتيب العام، في حين جاء منتخبنا في المركز الـ16 بالبطولة الحالية في البحرين.

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