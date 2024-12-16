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الرياضة - 06:51 - سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 16 ديسمبر بنهاية التعاملات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:51 - سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 16 ديسمبر بنهاية التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:51 - سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 16 ديسمبر بنهاية التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:51 مساءً - أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية استقرارا مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وتوفر كلمتك لمتابعيها حركة أسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.76 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.26 جنيه للشراء و53.39 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري نحو 64.19 جنيه للشراء و64.34 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.83 جنيه للشراء و56.96 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.94 جنيه للشراء و33.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.51 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 164.92 جنيه للشراء و165.30 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.82 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى في البنك المركزي المصري نحو 6.96 جنيه للشراء و6:98 جنيهات للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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