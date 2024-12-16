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مقعد النائب يثير أزمة جديدة داخل اتحاد الجودو - أخبار كلمتك

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مقعد النائب يثير أزمة جديدة داخل اتحاد الجودو - أخبار كلمتك

مقعد النائب يثير أزمة جديدة داخل اتحاد الجودو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:10 مساءً - الجودو، سيطرت الصراعات على مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد مطيع، بعد أيام قليلة من انتخاب المجلس في دورته الحالية 2024-2028 خلال الجمعية العمومية التي عقدت في 22 نوفمبر الماضي.

أزمة جديدة داخل اتحاد الجودو

وعلمت "كلمتك"، أن الصراعات اشتعلت داخل مجلس إدارة اتحاد الجودو، بسبب رغبة العديد من الأعضاء في تولي مهمة نائب رئيس الاتحاد خلال الدورة الحالية.

وكشف مصدر أن كل من، طارق عز الدين وحسام عوض الله وإيهاب أبوزيد وأحمد عبد الحميد، أعلنوا رغبتهم في تولي منصب نائب الرئيس، وهو ما أسفر عن أزمة أجلت اتخاذ القرار.

تشكيل مجلس إدارة اتحاد الجودو

وتنص لائحة اتحاد الجودو، على تشكيل مجلس الإدارة من رئيس و7 أعضاء، على أن يتم تعيين أحد الأعضاء نائبا للرئيس من خلال التصويت داخل اجتماع مجلس الإدارة.

وأثارت الأزمة علامات الاستفهام حول طبيعة العلاقة بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومدى التوافق بينهما، خاصة وأن جميع الأعضاء لم يكونوا ضمن قائمة واحدة في الانتخابات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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