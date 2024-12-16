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جهاز جروس الجديد، أمير عزمي مجاهد يتواجد في مران الزمالك - أخبار كلمتك

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جهاز جروس الجديد، أمير عزمي مجاهد يتواجد في مران الزمالك - أخبار كلمتك

جهاز جروس الجديد، أمير عزمي مجاهد يتواجد في مران الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:10 مساءً - قاد السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران اليوم الاثنين بعد توليه المهمة استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
ويتواجد رفقة المدير الفني كل من أمير عزمي مساعدًا له وعبد الله طارق مترجمًا،  بجانب حازم إمام المدرب المساعد، وعماد المندوه مدرب الحراس.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن رسميًا عن التعاقد مع كريستيان جروس لتدريب الفريق، بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني أمس الأحد، تم  الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع كريستيان جروس أمس الأحد، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واتفق جروس مع إدارة الأبيض على التوقيع لمدة موسم قابل للتجديد بالإضافة للحصول على راتب 85 ألف دولار  مع معاونيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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