الرياضة - 06:06 - رضا سليم مقابل عبد القادر.. صفقة تبادلية تقترب بين الأهلي وقطر القطري «خاص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:06 مساءً - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن رغبة إدارة الأحمر في إبرام صفقة تبادلية مع فريق قطر القطري، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات لـ«الأسبوع»، اليوم الاثنين: «قطر القطري يدرس إستعارة رضا سليم من الأحمر لمدة 6 أشهر حال عودة أحمد عبد القادر إلى المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي».

وكان قد أعلن النادي الأهلي، أمس الأحد، عن ضم نجم خط وسط الأحمر، حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة القطري، على سبيل الإعارة لخوض كأس العالم للأندية.

وقام الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بزيارة ودية اليوم، إلى سعادة الشيخ خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة القطري، من أجل الحصول على خدمات حمدي فتحي.

ووافق رسميًّا رئيس نادي الوكرة القطري على انضمام حمدي فتحي على سبيل الإعارة إلى صفوف النادي الأهلي قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم.

وكان قد تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خسارة بركلات الترجيح، أمس السبت، أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك في بطولة كأس التحدي، وتحت مظلة كأس إنتركونتيننتال، عقب نهاية الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل السلبي.