الرياضة - 06:06 - الأونروا: نقص حليب الأطفال في غزة يعرض حياة أكثر من 8500 رضيع للخطر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:06 مساءً - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، اليوم الاثنين، أن إمدادات حليب الأطفال لديها في قطاع غزة قاربت على الانتهاء، ما يعرض حياة أكثر من 8500 رضيع للخطر.

وأشارت الوكالة في منشور على منصة «إكس»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إلى أن 6 صناديق من حليب الأطفال هي فقط ما تبقى، في حين يعتمد عليها نحو 8500 رضيع في القطاع في الحصول على الحليب.

وشددت «الأونروا»، على أن نقص الإمدادات يُعرّض حياة الرضع وأكثر من 200 ألف شخص يعتمدون على خدماتها للخطر في قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة، أن نحو 19 ألف طفل في القطاع دخلوا المستشفى بسبب سوء التغذية الحاد خلال الأشهر الأربعة الماضية، مؤكدة أن العدد تضاعف عما كان عليه مطلع العام الحالي.