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التشكيل الرسمي لمباراة أضنة سبور أمام بشكتاش بالدوري التركي - أخبار كلمتك

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التشكيل الرسمي لمباراة أضنة سبور أمام بشكتاش بالدوري التركي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة أضنة سبور أمام بشكتاش بالدوري التركي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - الدوري التركي، أعلن مدرب بشكتاش التركي جيوفاني فان برونخورست عن تشكيلة الفريق لمواجهة أضنة سبور في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب يني أضنة ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري التركي لكرة القدم.

تشكيل بشكتاش لمواجهة أضنة سبور

ويبدأ فريق بشكتاش مباراة أمام أضنة سبور بتشكيل مكون من:

ميرت جونوك - جوناس سيفنسون - سانوتش - توبكو - المعتصم بالله علي - صالح أوكان - أليكس أوكسليد - رافا سيلفا - كيليش - سميح كليتشي 

فريق أضنة سبور التركي، كلمتك
فريق أضنة سبور التركي، كلمتك

تشكيل أضنة سبور أمام بشكتاش

أمام فريق أضنة سبور فيدخل مباراته في مواجهة بشكتاش بتشكيل يضم كل من:

دانير إيرين دونميزر - جويلر - بوراك - كاليندار - ساري - شيليك - مايسترو - كول - باراسي - أيمبتوف

ترتيب الفريقين في الدوري التركي

يحتل فريق بشكتاش المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 25 نقطة جمعها في 14 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في أربع وخسر ثلاث مباريات، وسجل 23 هدفا واستقبلت شباكه 15 هدفا.

أما فريق أضنة سبور فيقبع في المركز الأخير برصيد نقطتين جمعهما في 14 مباراة، حيث لم يحقق أي فوز حتى الآن، وتعادل في مباراتين، وخسر 12 مباراة، وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 34 هدفا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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