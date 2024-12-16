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الرياضة - 05:16 - عاجل.. الزمالك يعلن تعاقده مع كريستيان جروس رسميًا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:16 - عاجل.. الزمالك يعلن تعاقده مع كريستيان جروس رسميًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:16 - عاجل.. الزمالك يعلن تعاقده مع كريستيان جروس رسميًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.

جاء بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني أمس الأحد، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

وسيقود المدير الفني تدريب الفريق الأول اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نضيره سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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