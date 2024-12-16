حصاد مبيعات السيارات SUV خلال أول 10 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

حصاد مبيعات السيارات SUV خلال أول 10 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

مقعد النائب يثير أزمة جديدة داخل اتحاد الجودو - أخبار كلمتك

مقعد النائب يثير أزمة جديدة داخل اتحاد الجودو - أخبار كلمتك

جهاز جروس الجديد، أمير عزمي مجاهد يتواجد في مران الزمالك - أخبار كلمتك

جهاز جروس الجديد، أمير عزمي مجاهد يتواجد في مران الزمالك - أخبار كلمتك

فيفا يعلن استضافة قطر لحفل جوائز "ذا بيست" غدا - أخبار كلمتك

فيفا يعلن استضافة قطر لحفل جوائز "ذا بيست" غدا - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

اسرائيل تدعو الى الترقب لرؤية ضربتها القاضية في صنعاء - أخبار كلمتك

اسرائيل تدعو الى الترقب لرؤية ضربتها القاضية في صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - رضا سليم مقابل عبد القادر.. صفقة تبادلية تقترب بين الأهلي وقطر القطري «خاص» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - رضا سليم مقابل عبد القادر.. صفقة تبادلية تقترب بين الأهلي وقطر القطري «خاص» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - الأونروا: نقص حليب الأطفال في غزة يعرض حياة أكثر من 8500 رضيع للخطر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:06 - الأونروا: نقص حليب الأطفال في غزة يعرض حياة أكثر من 8500 رضيع للخطر - أخبار كلمتك

ميناء الإسكندرية يحتل المرتبة الأولى كأهم موانئ التصدير خلال 2023 - أخبار كلمتك

ميناء الإسكندرية يحتل المرتبة الأولى كأهم موانئ التصدير خلال 2023 - أخبار كلمتك

وصول أول شحنة من عقار"ترايكافتا" لعلاج الأمراض الوراثية النادرة - أخبار كلمتك

وصول أول شحنة من عقار"ترايكافتا" لعلاج الأمراض الوراثية النادرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:16 - الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:16 - الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:16 - الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية بشأن الوضع في غزة.

وأكد الجانبان في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتبادل اطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون شروط أو عراقيل، مشددين على أن التهدئة في الأرض الفلسطينية تعد الأساس لعودة الاستقرار الإقليمي.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الزعيمين تناولا كذلك التطورات في لبنان وسوريا، مؤكدين حرصهما على ضرورة الحفاظ على استقرار البلدين ووحدة وسلامة أراضيهما، وأن الزعيمين حذرا من اتساع رقعة الصراع، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تدمير لفرص استعادة السلم والأمن بالمنطقة ومقدرات شعوبها، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار حرص مصر على أمن دول الخليج كونه مكوناً أساسياً لمنظومة الأمن القومي العربي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وبالأخص المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث أكد الزعيمان أهمية تكاتف دول المنطقة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بعدم الاستقرار الإقليمي، أخذاً في الاعتبار ما تطرحه تلك الأزمات المتلاحقة من تحديات وتهديدات جديدة، الأمر الذي يستلزم تكثيف التنسيق والتعاون بين دول المنطقة.

اقرأ أيضاً
مجلس خبراء وزارة العدل: ندعم قرارات الرئيس السيسي في الحفاظ على مصر «أرضًا وشعبًا ووطنًا»

حزب المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي مع الإعلاميين يؤكد رؤية مصر الواضحة تجاه أزمات الشرق الأوسط

الرئيس السيسي وملك الأردن يؤكدان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات دون قيود

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:51 - 27 ديسمبر.. أولى الجلسات التحضيرية لعزل رئيس كوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق