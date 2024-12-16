الرياضة - 05:16 - عيار 21 وصل كام؟.. ارتفاع سعر الذهب في مصر بختام التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر ختام تعاملات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، بعد آخر تحديث له في منتصف التعاملات، فارتفع سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3815 جنيهًا للبيع، و 3795 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الإثنين 16 ديسمبر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4360 جنيها 4337.25 جنيه عيار 22 3996.75 جنيه 3975.75 جنيه عيار 21 3815 جنيها 3795 جنيها عيار 18 3270 جنيها 3252.75 جنيه عيار 14 2543.25 جنيه 2530 جنيها عيار 12 2180 جنيها 2168.5 جنيه

سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الإثنين 16 ديسمبر

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في مصر ختام تعاملات اليوم عند 4360 جنيها للبيع، و 4337.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 ارتفاعا داخل محلات الصاغة عند 3996.75 جنيه للبيع، و 3975.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، الأكثر مبيعا عند 3815 جنيهًا للبيع، و 3795 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الارتفاع عند 3270 جنيها للبيع، و 3252.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ارتفع سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي بداية تعاملات اليوم عند 2543.25 جنيه للبيع، و 2530 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ارتفاعا عند 2180 جنيها للبيع، و 2168.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الارتفاع عند 1635 جنيها للبيع، و 1626.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات اليوم ليسجل 30520 جنيها للبيع، و 30360 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2658.18 دولار للبيع، و 2657.91 دولار للشراء