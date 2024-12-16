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الرياضة - 05:16 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:16 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:16 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - سعر الدولار مقابل الجنيه.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ختام تعاملات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، مقارنة بآخر التحديثات على مؤشر شاشات البنوك العاملة، فسجل سعره في بنك مصر نحو 50.84 جنيه للبيع، و50.74 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه بختام التعاملات، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي ختام تعاملات اليوم عند 50.89 جنيه للبيع، و50.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي ختام تعاملات اليوم نحو 50.84 جنيه للبيع، و50.74 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم عند 50.84 جنيه للبيع، و50.74 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ختام تعاملات اليوم نحو 50.91 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية ختام تعاملات اليوم نحو 50.90 جنيه للبيع، و 50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة ختام تعاملات اليوم عند 50.85 جنيه للبيع، و 50.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.86 جنيه للبيع، و50.76 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 50.85 جنيه للبيع، و50.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي فسجل عند مستوى 50.84 جنيه للبيع، و50.74 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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