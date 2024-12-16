رسميا، كوت ديفوار تستضيف كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” دولة كوت ديفوار لتستضيف رسميا بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما في نسختها القادمة 2025.

وحدد الكاف يوم 26 أبريل 2025 موعدا لمباراة افتتاح البطولة على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 مايو 2025.

منتخب مصر للشباب يتأهل لأمم إفريقيا

تأهل منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في الربع الأول من العام المقبل 2025.

تصريحات ميكالي بعد التأهل لأمم إفريقيا

علق البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، على فوز فريقه أمام منتخب تونس بهدف في تصفيات شمال إفريقيا، وانتزاعه بطاقة التأهل الثانية لبطولة أمم إفريقيا للشباب رفقة منتخب المغرب المتوج بذهبية دورة شمال إفريقيا للشباب.

واجهنا صعوبات كثيرة قبل التصفيات

وقال ميكالي في تصريحات تليفزيونية عقب انتهاء المباراة، إنه وجهازه المعاون مروا بظروف غاية في الصعوبة قبل انطلاق تصفيات شمال إفريقيا، خاصة أنه لم يعمل مع الفريق إلا أسبوعين فقط بعد توليه المسئولية رسميا، كما أن الفريق افتقد العديد من اللاعبين المهمين بسبب الإصابات مثل يوسف سيد عبد الحفيظ وعمر سيد معوض، إلى جانب عدم تمكن الجهاز الفني من استدعاء لاعبين جيدين من مزدوجي الجنسية بسبب صعوبة استخراج أوراق رسمية لهم قبل انطلاق دورة شمال إفريقيا.

وتابع ميكالي: رغم كل الصعوبات التي واجهت الجهاز الفني واللاعبين، إلا أنني كنت مصممًا على مواصلة الكفاح حتى النهاية، وبذل الجميع أقصى ما لديهم من جهد من أجل التأهل لبطولة الأمم الإفريقية.

منتخب مصر للشباب مواليد 2005، كلمتك

هذا الجيل يضم عناصر واعدة

وتحدث ميكالي عن تقييمه للاعبي هذا الجيل بمنتخب الشباب، مشددا على أن الجيل الحالي يضم عناصر واعدة وقادرة على تحقيق إنجازات جيدة لكرة القدم المصرية، ولكنها تحتاج إلى الكثير من العمل والكثير من الوقت، حتى نتمكن من صناعة فريق قوي يلعب كرة حديثة وقادر على تحقيق طموحات جماهير الكرة المصرية في السنوات القليلة المقبلة.

ووجه ميكالي الشكر لجماهير الإسماعيلية على دعمها ومؤازرتها لمنتخب الشباب خلال دورة شمال إفريقيا، كما شكرهم على كرم الضيافة والاستقبال الجيد للفريق.

منتخب الشباب حقق الهدف بفضل روح التحدي لدى المصريين

وتابع ميكالي أن منتخب الشباب فاز بفضل روح المصريين وإصرارهم، وأن هذه الروح تظهر دائما عند الشدائد وهي من تجعله سعيدا بالعمل في مصر، كما أنه يحب المصريين كثيرا بسبب الحفاوة التي يقابل بها أثناء تجوله في شوارع مصر.

أمامنا بعض الوقت لتطوير أداء الفريق

واختتم ميكالي، أعتقد أنه سيكون أمامنا كجهاز فني بعض الوقت قبل إنطلاق بطولة أمم إفريقيا ستساعدنا على تطوير قدراتنا بالشكل الذي يساعدنا على تقديم أداء ونتائج جيدة في النهائيات وتحقيق حلم التأهل لكأس العالم للشباب في شيلي.

وأكد ميكالي أنه في غاية السعادة بعد أن ساهم في رسم الفرحة على وجوه الجماهير المصرية بالتأهل لبطولة أمم إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.