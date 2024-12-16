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جوميز يكشف أسباب فسخ عقده مع الزمالك - أخبار كلمتك

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جوميز يكشف أسباب فسخ عقده مع الزمالك - أخبار كلمتك

جوميز يكشف أسباب فسخ عقده مع الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:05 مساءً - كشف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لفريق الفتح السعودي، عن أسباب فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد مستغلا قيمة الشرط الجزائي. 

وقال جوزيه جوميز في المؤتمر الصحفي لتقديمه مديرا فنيا للفتح السعودي عن سبب رحيله المتكرر من الأندية من طرف واحد وعدم اكمال المدة كاملة:" بالفعل اغلب مشواري التدريبي الذي بدأ منذ 2014 اكون أنا الطرف الذي يفسخ العقد أو يرحل بعد الاتفاق بالتراضي بين الطرفين.. توليت تدريب ‎التعاون السعودي ثم رحلت عنه لتدريب ‎الأهلي السعودي بعد الاتفاق بين الطرفين وإدارات الأندية".

واضاف:" في كل التجارب لا احب الاستمرار كثيرًا خصوصا لو كان هناك أمور تتم بغير قناعاتي.. هذه هي حياة المدرب بشكل عام سيرحل من نادي لنادي.. وبعض الأندية تركتها لأنني لم أشعر بالراحة فيها وأريد أن أنفذ قناعاتي الشخصية".  

وأعلن نادي الفتح السعودي عن توقيع عقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعقد يمتد لنهاية الموسم مع أفضلية التمديد لموسم. 

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ويسعى الفتح من خلال هذا التعاقد إلى تعزيز مستوى الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية في منافسات دوري المحترفين السعودي بعد سلسلة من النتائج السلبية التي لاحقت الفريق على مدار الموسم. 


ويأتي تعيين جوزيه جوميز في هذا المنصب بعد دراسة شاملة لاحتياجات الفريق وتطلعاته في الفترة المقبلة، حيث يُعتبر المدرب البرتغالي من أصحاب الخبرات الواسعة في تدريب الأندية في مختلف البطولات وخصوصًا على مستوى البطولات السعودية.
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وأقدم جوميز على فسخ عقده مع نادي الزمالك من أجل التوقيع لنادي الفتح بعد تأخر الأبيض في دفع مستحقاته بجانب عدد كبير من الأزمات التي لاحقت الفريق على مدار الفترة الأخيرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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