صحيفة سويسرية تكشف الراتب الحقيقي لمدرب الزمالك الجديد وسر فسخ عقد جوميز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:05 مساءً - أثارت صحيفة "بليك"، الأكثر شهرة في سويسرا، الجدل حول عقد مدرب الزمالك الجديد كريستيان جروس، حيث كشفت الصحيفة عن راتب مدرب الزمالك جروس الحقيقي مع الزمالك، ووصفت عودة جروس للتدريب بالمفاجأة، وخاصة أنه يبلغ من العمر 70 عامًا.

صحيفة سويسرية تكشف راتب جروس الحقيقي مع الزمالك

وأكدت صحيفة "بليك" السويسرية أن راتب مدرب الزمالك الجديد كريستيان جروس، المتفق عليه لتوقيعه العقد مع الزمالك، يبلغ 80 ألف فرانك سويسري، أي ما يعادل 90 ألف دولار أمريكي، وتم الاتفاق عليه في العقد المحتمل توقيعه مع الزمالك، والذي يبلغ مدته عام قابل للتجديد.



وأكدت الصحيفة السويسرية أن مدرب الزمالك الجديد جروس يواجه مهمة صعبة، وذلك في ظل رحيل سلفه جوميز، مشيرة إلى أن جوميز، مدرب الزمالك السابق، رحل، فيما يبدو، لعدم حصوله على رواتبه، كما أنه اشترى معدات تدريب للاعبين على حسابه الخاص.

مغامرة جديدة ومهمة صعبة لجروس مع الزمالك

وذكرت صحيفة "بليك" السويسرية أن الموسم الكروي يأتي لكريستيان جروس بمفاجأة كبيرة قبل عيد ميلاده، مؤكدة أن جروس، مدرب الزمالك الجديد، يبلغ من العمر 70 عامًا، ووصفت تجربة كريستيان جروس مع الزمالك بأنها تجربة ومغامرة جديدة أخرى، برغم أن تعاقده من نادي الزمالك لن يكون جديدًا تمامًا.

مغامرة جديدة لجروس مع الزمالك، كلمتك

وأشارت صحيفة "بليك" السويسرية إلى أن جروس، كان مدربًا لنادي الزمالك في الموسم الكروي 2018/2019، وفاز بكأس القارات الإفريقية، أي ما يعادل الدوري الأوروبي، ويتمتع بسمعة ممتازة في مصر منذ ذلك الحين.

وذكرت الصحيفة أن كريستيان جروس، المدرب الجديد للزمالك، نجل ضابط الشرطة، سيوقع عقدًا مدته عام واحد مع خيار التمديد، مع نادي الزمالك، حيث يبلغ راتبه في عقد جروس الجديد مع نادي الزمالك مبلغًا ضخمًا، ليبلغ راتبه الشهري 80 ألف فرنك سويسري، أي 90 ألف دولار أمريكي.

جروس يقود الزمالك في سن الشيخوخة

وأكدت الصحيفة السويسرية أن جروس، مدرب الزمالك الجديد، المتواجد حاليًا في القاهرة، شاهد مباراة كأس الكونفدرالية أمام المصري في الملعب أمس الأحد، والمهمة في الصحراء تأتي بمثابة مفاجأة كبيرة، فلم يتوقع الكثيرون أن بطل سويسرا ست مرات (أربع مرات مع إف سي بازل ومرتين مع جي سي) سيتولى قيادة فريق الزمالك مرة أخرى في سن الشيخوخة.

مدرب الزمالك الجديد جروس، كلمتك

وأشارت الصحيفة السويسرية إلى أن المدرب جروس انتقل إلى السعودية للتدريب عام 2019، بعد انتهاء مهمته مع الزمالك، ولكنه عاد لينقذ شالكه من الهبوط من الدوري الألماني في 2020.

وأكدت الصحيفة أن الفترة الفاصلة في الدوري الألماني كانت فاشلة تمامًا وانتهت فجأة. وبعد شهرين، اضطر جروس إلى المغادرة مرة أخرى، ثم عمل كعضو مجلس إدارة في نادي بازل من عام 2021 إلى عام 2022.

سر فسخ عقد خوسيه جوميز مع الزمالك

وذكرت الصحيفة السويسرية أن كريستيان جروس، مدرب الزمالك الجديد، يواجه مهمة صعبة مع الزمالك، بعد فسخ عقد سلفه المدرب السابق خوسيه جوميز (54 عاما)، بالاتفاق المتبادل قبل أيام قليلة، بسبب عدم دفع الراتب على ما يبدو.

سر رحيل جوميز عن الزمالك، كلمتك



وقالت الصحيفة "بحسب جوميز، فقد اشترى معدات تدريب للاعبين على حسابه الخاص. على المستوى الرياضي على الأقل، كانت بداية البطولة ناجحة بالتأكيد برصيد تسع نقاط من أربع مباريات."

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يوقع جروس، مدرب الزمالك الجديد، عقده مع الزمالك، اليوم الاثنين، لكن توقيع عقود المدير الفني السويسري لم تتم حتى الآن، حيث ذكرت إدارة الزمالك أنه تم الاتفاق مع جروس على التوقيع لمدة موسم قابل للتجديد بالإضافة للحصول على راتب 85 ألف دولار مع معاونيه.

ويذكر أن سبب تأخير توقيع العقود مع جروس، يرجع لسبب لسفر حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى المغرب لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024.

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