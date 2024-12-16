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اتحاد الهوكي يؤجل انطلاق بطولة إفريقيا للأندية ببورسعيد - أخبار كلمتك

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اتحاد الهوكي يؤجل انطلاق بطولة إفريقيا للأندية ببورسعيد - أخبار كلمتك

اتحاد الهوكي يؤجل انطلاق بطولة إفريقيا للأندية ببورسعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:20 مساءً - الهوكي، قرر مسئولو اتحاد الهوكي برئاسة اللواء أشرف فرحات، تأجيل بطولة أفريقيا للأندية والتي كان مقررا إقامتها في بورسعيد خلال الفترة من 24 وحتى 31 يناير المقبل، بمشاركة عدد كبير من أندية القارة السمراء.

تأجيل البطولة الأفريقية للهوكي

 وجاء قرار الاتحاد المصري بالتأجيل لتقام خلال الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير المقبل، بناء على طلب نادي الشرقية وهو المستضيف للبطولة، وتم إبلاغ كافة الأندية المشاركة بالموعد الجديد.

تصريحات رئيس اتحاد الهوكي

ومن جانبه قال اللواء أشرف فرحات رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي، إن هناك استعدادات قوية من أجل خروج البطولة بالشكل الذي يليق وسمعة الرياضة المصرية.

وأوضح، أن الهوكي المصري هو أحد الركائز الأساسية لرياضة الهوكي على مستوى القارة السمراء، وأن هدفه عودة المنتخبات الوطنية لمنصات التتويج القارية، والوصول إلى المستويات العالمية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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