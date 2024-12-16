"الرياضة" تحقق في انهيار سقف الصالة الرياضية بمركز شباب التجمع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:20 مساءً - نشرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا يؤكد أنه أثناء إجراء اختبارات قوة تحمل لسقف الصالة المغطاة بمركز شباب التجمع الأول؛ حدث سقوط جزئي من سقف الصالة في تجربة تحميلية لاختبار قوة وتحمل سقف الصالة.

وبناءً علي تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توجهت لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، لمكان الواقعة مع لجنة مختصة للمعاينة، وإثبات الحالة بحضور الشرطة.

وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات اللازمة من تحرير محضر وإخطار الجهات الرسمية بالواقعة.

واتضح من التقرير المبدئي إلى عدم وجود أية إصابات بشرية بالمكان حيث أنه تحت الإنشاء وفى حوزة الشركة المنفذة ولم يتم بعد استلام إداري أو مبدئي للموقع.

وقد وجه وزير الشباب والرياضة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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