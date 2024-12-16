مصطفى بكري: «نبيل الحلفاوي» كان إنسانا بمعني الكلمة وقيمة إبداعية ووطنية عظيمة - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: «نبيل الحلفاوي» كان إنسانا بمعني الكلمة وقيمة إبداعية ووطنية عظيمة - أخبار كلمتك

مجلس خبراء وزارة العدل: ندعم قرارات الرئيس السيسي في الحفاظ على مصر «أرضًا وشعبًا ووطنًا» - أخبار كلمتك

مجلس خبراء وزارة العدل: ندعم قرارات الرئيس السيسي في الحفاظ على مصر «أرضًا وشعبًا ووطنًا» - أخبار كلمتك

لاجارد: المركزي الأوروبي مستعد لخفض الفائدة مع اقتراب كبح التضخم - أخبار كلمتك

لاجارد: المركزي الأوروبي مستعد لخفض الفائدة مع اقتراب كبح التضخم - أخبار كلمتك

الروبوت الذكي في خدمة الزائرين بمعرض نبيو للذهب والمجوهرات (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

الروبوت الذكي في خدمة الزائرين بمعرض نبيو للذهب والمجوهرات (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

توقف الحركة في مطار بن جوريون الإسرائيلي بسبب صاروخ قادم من اليمن - أخبار كلمتك

توقف الحركة في مطار بن جوريون الإسرائيلي بسبب صاروخ قادم من اليمن - أخبار كلمتك

جولة جديدة لمشروع "بستان الإبداع" في ضيافة متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم - أخبار كلمتك

جولة جديدة لمشروع "بستان الإبداع" في ضيافة متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم - أخبار كلمتك

مقرب من النظام السعودي يبشر اليمنيين بقدوم امر سار - أخبار كلمتك

مقرب من النظام السعودي يبشر اليمنيين بقدوم امر سار - أخبار كلمتك

وزير الصناعة السعودي: حل 80% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر - أخبار كلمتك

وزير الصناعة السعودي: حل 80% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر - أخبار كلمتك

قصة مدينة القرداحة مسقط رأس بشار الأسد ومعاناة أهلها في فترة حكمه - أخبار كلمتك

قصة مدينة القرداحة مسقط رأس بشار الأسد ومعاناة أهلها في فترة حكمه - أخبار كلمتك

أتم عامه التاسع والأربعين، رحلة سامح حسين من "فواعلي" إلى البطولة المطلقة في السينما والتليفزيون والمسرح - أخبار كلمتك

أتم عامه التاسع والأربعين، رحلة سامح حسين من "فواعلي" إلى البطولة المطلقة في السينما والتليفزيون والمسرح - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 04:06 - خصومات تصل لـ50%.. أماكن سوق اليوم الواحد بالمحافظات (الخريطة الكاملة) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:06 - خصومات تصل لـ50%.. أماكن سوق اليوم الواحد بالمحافظات (الخريطة الكاملة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - خصومات تصل لـ50%.. أماكن سوق اليوم الواحد بالمحافظات (الخريطة الكاملة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:06 مساءً - يعتبر الكثير من المواطنين أسواق اليوم الواحد المنتشرة في مناطق متفرقة بالمحافظات فرصة جيدة لتوفير ما يقارب نصف قيمة المنتجات المعروضة، وهذا ما يجعل البحث متزايدا حول أماكن أسواق اليوم الواحد بالمحافظات.

سوق اليوم الواحد بالمحافظات

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سوق اليوم الواحد بالمحافظات، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أماكن سوق اليوم الواحد بالمحافظات

وينتشر سوق اليوم الواحد في عدد 9 محافظات ومازال الافتتاح مستمرا، وكان عدد أسواق اليوم الواحد المُقامة في المحافظات قد شهد ارتفاعا، خاصة عقب افتتاح وزير التموين سوقا جديدة في محافظة البحيرة، بنسبة تخفيضات على السلع المعروضة من 20% وحتى 50%، ويتوفر في المعرض كل المتطلبات من مواد غذائية ولحوم وخضراوات بأسعار مخفضة.

أماكن سوق اليوم الواحد في 9 محافظات

وأما عن أماكن سوق اليوم الواحد في المحافظات، فبعد افتتاحه أمس في البحيرة، تتمثل أماكن تلك الأسواق فيما يلي:

1) محافظة الجيزة: بشارع مترو الساقية بحى العمرانية

2) محافظة الغربية: مدينة طنطا

3) سوق اليوم الواحد محافظة الإسكندرية:

- المنشية خلف الجندي المجهول.

- ميدان محمد نجيب سيدى بشر.

- سموحة خلف محطة سيدى جابر.

- ميدان المندرة.

- سوق المزارعين بمحطة الرمل.

سوق اليوم الواحد

4) سوق اليوم الواحد محافظة بني سويف: خلف الصالون الأخضر في منطقة ببا.

5) سوق اليوم الواحد في الإسماعيلية: خلف حديقة الشيخ زايد في منطقة حي ثالث

6) سوق اليوم الواحد في البحيرة: خلف منطقة الأوبرا في مدينة دمنهور

7) سوق اليوم الواحد محافظة دمياط: بمدينة دمياط

8) سوق اليوم الواحد في محافظة الدقهلية: في حي غرب المنصورة، وحي شرق المنصورة.

خريطة سوق اليوم الواحد في القاهرة

وأما عن خريطة سوق اليوم الواحد في القاهرة، فجاءت كالتالي:

ـ شرق مدينة نصر

ـ حلوان

ـ الأميرية

ـ عين شمس

- المرج

أسعار اللحوم البلدية في أسواق اليوم الواحد بالمحافظات

وأعلنت الغرف التجارية في المحافظات أسعار اللحوم في سوق اليوم الواحد، وجاءت على النحو الآتي:

- سعر كيلو اللحوم الضاني 350 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم بلدي 310 جنيهات.

- سعر كيلو البرجر 250 جنيها.

- سعر كيلو اللحم المفروم السوداني 275 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة السوداني 275 جنيها.

- سعر كيلو اللحم مفروم البلدي 310 جنيهات.

- سعر كيلو السجق 250 جنيها.

اقرأ أيضاً
86 محلاً تجارياً و12 مكتباً إدارياً.. .محافظ المنيا يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة أبو هلال

تخفيضات 30% على سلع سوق اليوم الواحد غدا الجمعة بـ إمبابة

محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات مديرية التموين والجهات المعنية لإطلاق النسخة الثانية من سوق اليوم الواحد

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:51 - 27 ديسمبر.. أولى الجلسات التحضيرية لعزل رئيس كوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق