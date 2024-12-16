الرياضة - 04:06 - خصومات تصل لـ50%.. أماكن سوق اليوم الواحد بالمحافظات (الخريطة الكاملة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:06 مساءً - يعتبر الكثير من المواطنين أسواق اليوم الواحد المنتشرة في مناطق متفرقة بالمحافظات فرصة جيدة لتوفير ما يقارب نصف قيمة المنتجات المعروضة، وهذا ما يجعل البحث متزايدا حول أماكن أسواق اليوم الواحد بالمحافظات.

سوق اليوم الواحد بالمحافظات

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سوق اليوم الواحد بالمحافظات، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أماكن سوق اليوم الواحد بالمحافظات

وينتشر سوق اليوم الواحد في عدد 9 محافظات ومازال الافتتاح مستمرا، وكان عدد أسواق اليوم الواحد المُقامة في المحافظات قد شهد ارتفاعا، خاصة عقب افتتاح وزير التموين سوقا جديدة في محافظة البحيرة، بنسبة تخفيضات على السلع المعروضة من 20% وحتى 50%، ويتوفر في المعرض كل المتطلبات من مواد غذائية ولحوم وخضراوات بأسعار مخفضة.

أماكن سوق اليوم الواحد في 9 محافظات

وأما عن أماكن سوق اليوم الواحد في المحافظات، فبعد افتتاحه أمس في البحيرة، تتمثل أماكن تلك الأسواق فيما يلي:

1) محافظة الجيزة: بشارع مترو الساقية بحى العمرانية

2) محافظة الغربية: مدينة طنطا

3) سوق اليوم الواحد محافظة الإسكندرية:

- المنشية خلف الجندي المجهول.

- ميدان محمد نجيب سيدى بشر.

- سموحة خلف محطة سيدى جابر.

- ميدان المندرة.

- سوق المزارعين بمحطة الرمل.

4) سوق اليوم الواحد محافظة بني سويف: خلف الصالون الأخضر في منطقة ببا.

5) سوق اليوم الواحد في الإسماعيلية: خلف حديقة الشيخ زايد في منطقة حي ثالث

6) سوق اليوم الواحد في البحيرة: خلف منطقة الأوبرا في مدينة دمنهور

7) سوق اليوم الواحد محافظة دمياط: بمدينة دمياط

8) سوق اليوم الواحد في محافظة الدقهلية: في حي غرب المنصورة، وحي شرق المنصورة.

خريطة سوق اليوم الواحد في القاهرة

وأما عن خريطة سوق اليوم الواحد في القاهرة، فجاءت كالتالي:

ـ شرق مدينة نصر

ـ حلوان

ـ الأميرية

ـ عين شمس

- المرج

أسعار اللحوم البلدية في أسواق اليوم الواحد بالمحافظات

وأعلنت الغرف التجارية في المحافظات أسعار اللحوم في سوق اليوم الواحد، وجاءت على النحو الآتي:

- سعر كيلو اللحوم الضاني 350 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم بلدي 310 جنيهات.

- سعر كيلو البرجر 250 جنيها.

- سعر كيلو اللحم المفروم السوداني 275 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة السوداني 275 جنيها.

- سعر كيلو اللحم مفروم البلدي 310 جنيهات.

- سعر كيلو السجق 250 جنيها.