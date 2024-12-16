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الرياضة - 04:06 - «التموين» تستهدف استلام 6 ملايين طن من قصب السكر وتقدم حوافز للمزارعين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:06 - «التموين» تستهدف استلام 6 ملايين طن من قصب السكر وتقدم حوافز للمزارعين - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - «التموين» تستهدف استلام 6 ملايين طن من قصب السكر وتقدم حوافز للمزارعين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:06 مساءً - تستهدف وزارة التموين والتجارة الخارجية استلام 6 ملايين طن من محصول قصب السكر في موسم 2025، لإنتاج 650 ألف طن سكر، عن طريق تقديم عدة حوافز شراء من المزارعين.

وقال الوزارة في بيان لها اليوم، إن شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على استعداد كامل لموسم قصب السكر القادم 2025، وذلك بتشغيل جميع مصانع السكر.

حوافز الوزارة لمزارعي قصب السكر

وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف حوافز للمزارعين بواقع 50 جنيهًا للطن وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى المقررة.

وقالت وزارة التموين إن مخصصاتها المالية لشراء قصب السكر موسم 2025 تبلغ 16 مليار جنيه، بخلاف تكلفة العمليات الصناعية التي تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه.

أسعار قصب السكر وبنجر السكر في مصر 2025

يشار إلي أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تسعير توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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