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لجان التفتيش بوزارة الرياضة تفحص الموقف المالي لاتحاد الكرة - أخبار كلمتك

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لجان التفتيش بوزارة الرياضة تفحص الموقف المالي لاتحاد الكرة - أخبار كلمتك

لجان التفتيش بوزارة الرياضة تفحص الموقف المالي لاتحاد الكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:40 مساءً -  تستكمل اللجان المالية والإدارية والقانونية بوزارة الشباب والرياضة، إنهاء أعمال الفحص الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة بأعمال التسليم والتسلم من المجلس المنتهية ولايته إلى المجلس الجديد.

وتتضمن أعمال اللجنة فحص الموقف المالي الحالي متضمنًا كافة المستحقات والمديونيات والالتزامات المالية وغيرها من المستندات الخاصة بالموقف المالي للاتحاد وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وجاء ذلك فى ضوء إستراتيجية الوزارة لتحقيق الحوكمة الرشيدة داخل جميع مفردات المنظومة الرياضية، وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الانتخابات وتطوير الأداء المؤسسي.

 

ووافقت الجمعية العمومية للاتحاد الكرة، اليوم، على ميزانية الجبلاية.

وأرجأت الجمعية العمومية طلب مقدم من 61 ناديا للانضمام للجمعية العمومية للجبلاية، ولكن تم الاتفاق على إحالته لعمومية قادمة مع وضع شروط لقبول تلك الأندية.

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 وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بشكل رسمي، على تنصيب هاني أبوريدة رئيسا لاتحاد الكرة لدورة انتخابية جديدة تستمر حتى ختام المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

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عمومية تاريخية في اتحاد الكرة

 وشهدت الجمعية العمومية  حضورا تاريخيا من جانب أعضاء الجمعية العمومية، حيث حضر 111 ناديا من أصل 134 لهم حق الحضور والتصويت.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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