في العناية المركزة، تطورات الحالة الصحية لنجم الزمالك السابق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - تعرض عمر النور نجم نادي الزمالك السابق، لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها لأحد المستشفيات من أجل الاطمئنان علي صحته.

ومن جانبة أكد محمد عمر النور، أن صحة والده ليست جيدة وأن الأطباء منعوا عنه الزيارة، وحاليًّا يرقد في العناية المركزة بعد الوعكة الصحية التي تعرض خلال الشهر الماضي، مطالبا جماهير الزمالك بالدعاء لوالده.

على جانب آخر، رد مصدر بنادي الزمالك، على الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية عن معاناة كريستيان جروس المدير الفني الجديد للزمالك من مرض الزهايمر.

وقال المصدر: “ للأسف ده كلام فارغ يردده بعض اللجان الإلكترونية التي هدفها هدم نادي الزمالك”، جروس مدرب مميز ويمتلك خبرة كبيرة وقادر على قيادة الفريق للتتويج بالبطولات.

جاء هذا في الوقت الذي سلم فيه أحمد مجدي المدرب العام السابق للزمالك تقرير جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق، لخليفته السويسري كريستيان جروس عن حالة اللاعبين البدنية وملف الراحلين.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين، على ملعب النادي بصورة طبيعية بعد الفوز على المصري البورسعيدي في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من أجل الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء هدف الزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 64 من تصويبة رائعة بقدمه اليمنى من صناعة كونراد ميشالاك.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد الفوز على المصري البورسعيدي

بهذه النتيجة يتصدر الزمالك مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

جروس يشاهد مباراة الزمالك والمصري من مدرجات برج العرب

وحرص السويسري كريستيان جروس على حضور مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالأمس.

واتفق الزمالك مع جروس على تولي مهمة تدريب الفريق الأول، بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون.

جمهور الزمالك يوجه رسالة لـ جوميز

وحرصت جماهير الزمالك على توجيه رسالة غير مباشرة للبرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل عن تدريب الفريق بشكل مفاجئ ودون مقدمات مستغلًا الشرط الجزائي.

ورفعت جماهير الزمالك لافتة مكتوب عليها:" يرحل من يرحل ويبقى الزمالك.. الدايرة بتدور والثبات للجمهور.

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