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شكوك حول مشاركة نجم الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

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شكوك حول مشاركة نجم الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

شكوك حول مشاركة نجم الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واشتكى ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، من العضلة الضامة خلال مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين.

ويخضع ياسرإبراهيم لفحص طبي للتأكد من سلامته لحسم مشاركته أمام شباب بلوزداد الجزائري.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب النادي بمدينة نصر وذلك في إطار الاستعداد لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي لشرح بعض النقاط الفنية.

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وخاض اللاعبون الذين شاركوا بشكل كامل في مباراة باتشوكا مرانًا بدنيًّا واستشفائيًّا في الجيم على هامش المران الجماعي. 

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وقاد مارسيل كولر اللاعبين في مران فني وبدني متنوع شهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل الدفاعية والهجومية.

كما أدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

 فيما خاض الثلاثي؛ محمد هاني ومصطفي شوبير ومحمد عبد الله تدريبات الجري حول الملعب في إطار البرنامج التدريبي والتأهيلي المحدد لكل منهم للتخلص من الإصابة.

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موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ومن المقرر أن يلتقي  النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا. 

 

وخسر الأهلي أمس الأول من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف  نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وعادت بعثة الأهلي الى القاهرة أمس بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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