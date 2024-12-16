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الرياضة - 03:01 - خلال ساعات.. موجة باردة تضرب البلاد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:01 - خلال ساعات.. موجة باردة تضرب البلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:01 - خلال ساعات.. موجة باردة تضرب البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - الطقس.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس في الساعات المقبلة، بسبب موجة شديدة البرودة تضرب محافظات مصر.

طقس الساعات المقبلة

توقعت الأرصاد قدوم موجة باردة جديدة تضرب جميع أنحاء البلاد، بداية من مساء اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد، بالإضافة إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس

حالة الطقس في الساعات المقبلة

وأضافت الأرصاد أن البلاد ستتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مما ينذر بمنخفض جوي بداية من يوم الثلاثاء المقبل، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا

وتوقعت الهيئة، سقوط الأمطار بشكل تدريجي من غدا الثلاثاء على السواحل الشمالية الغربية، وقد تصل إلى المحافظات الداخلية يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

سقوط أمطار

ويسود الطقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

طقس الأيام المقبلة

ويشهد طقس الأيام المقبلة استمرار نشاط الشبورة المائية صباحا على الطرق المختلفة من المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويظل هناك أيضا بعض الفرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الشبورة المائية

ويشهد الطقس أيضا خلال الأيام المقبلة، نشاط للرياح على فترات متقطعة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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