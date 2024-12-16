الرياضة - 03:01 - بشار الأسد: لم أكن في يوم من الساعين للمناصب واعتبرت نفسي صاحب مشروع وطني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، بيانا منسوبا إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

وجاء نص البيان: «مع تمدد الإرهاب في سوريا، ووصوله العاصمة دمشق مساء السبت 9 ديسمبر 2024، بدأت الأسئلة تطرح عن مصير الرئيس ومكانه، وسط سيل من اللغط والروايات البعيدة من الحقيقة وبما شكل إسنادا لعملية تنصيب الإرهاب الدولي ثورة تحرر لسوريا».

وأضاف البيان: «في لحظة تاريخية فارقة من عمر الوطن ينبغي أن يكون فيها للحقيقة مكان، فإن ثمة ما يستدعي توضيحه غير بيان مقتضب، ثم تسمح تلك الظروف وما تلاها من انقطاع تام للتواصل الأسباب أمنية بالإدلاء به، والذي لا يغني بنقاطة المختصرة عن سرد تفاصيل كل ما جرى لاحقاً، حين تسلح الفرصة».

وتابع البيان: «بداية لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع، كما أنني لم أغادره خلال الساعات الأخيرة من المعارك، بل بقيت في دمشق أتابع مسؤولياتي على ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد 8 ديسمبر 2024 ومع المده الإرهاب داخل دمشق، انتقلت بتنسيق مع الأصدقاء الروس إلى اللاذقية المتابعة الأعمال القتالية منها، وعند الوصول إلى قاعدة حميميم صباحاً تبين انسحاب القوات».

وواصل: «من خطوط القتال كافة وسقوط آخر مواقع الجيش مع ازدياد تدهور الواقع الميداني في تلك المنطقة، وتصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية نفسيا بالطيران المسير، وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي الجاه، طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد 10 ديسمبر 2024، أي في اليوم التالي السقوط دمشق، وبعد سقوط آخر المواقع العسكرية وما تبعه من شغل باقي مؤسسات الدولة».

وأوضح: «خلال تلك الأحداث لم يطرح موضوع النجوء أو التنحي من قبلي أو من قبل أي شخص أو جهة والخيار الوحيد المطروح كان استمرار القتال دفاعاً في مواجهة الهجوم الإرهابي».

واستطرد: «في هذا السياق أوكد، على أن من رفض منذ اليوم الأول للحرب أن يقابض خلاص وطنه بخلاص شخصي، أو يساوم على شعبه بعروض وإغراءات شتي، وهو ذاته من وقف مع ضباط وجنود جيشه على خطوط النار الأولى، وعلى مسافة عشرات الأمتار من الإرهابيين في أكار بور الاشتباك سخونة وخطراً، وهو ذاته من لم يغادر في أصعب سنوات الحرب وبقي مع عائله وشعبه يواجهان الإرهاب تحت القصف وخطر اقتحام الإرهابيين للعاصمة أكثر من مرة خلال أربعة عشر عاماً من الحرب، وأن من لم يتخل عن غير السوريين من مقاومة في فلسطين ولبنان، ولم يغدر بحلقاته الذين وقفوا معه، لا يمكن أن يكون هو نفس الشخص الذي. يتخلى عن شعبه الذي ينتمي إليه أو يغدر به وبجيشه».

واختتم: «لم أكن في يوم من الأيام من الساعين للمناصب على المستوى الشخصي، بل اعتبرت نفسي صاحب مشروع وطني استمد دعمه من شعب أمن به، وقد حملت اليقين بإرادة ذلك الشعب وبقدرته على صوت دولته والدفاع عن مؤسساته وخياراته حتى اللحظة الأخيرة، ومع سقوط الدولة بيد الإرهاب وفقدان القدرة على تقديم أي شيء يصبح المنصب فارغاً لا معنى له، ولا معنى لبقاء المسؤول فيه، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن الانتماء الوطني الأصيل إلى سورية وشعيبا، انتماء ثابتاً لا يغيره منصب أو ظرف النماء ملؤه الأمل في أن تعود سورية حرة مستقلة».