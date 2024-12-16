الرياضة - 02:27 - عيار 21 بكام؟.. تحديث لحظي لسعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفع سعر الذهب الآن في مصر داخل أسواق الصاغة، ليصل سعر الذهب عيار 21 3825 جنيه للبيع، 3805 جنيهات للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

وتوفر بوابة كلمتك للمتابعين والقراء تحديثًا لحظيًا لـ سعر الذهب اليوم في مصر على مدار اليوم، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــــا.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 24 نحو 4371.5 جنيه للبيع، 4348.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 22 نحو 4007.25 جنيهًا للبيع، 3986.25 حنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 نحو 3825 جنيهًا للبيع، 3805 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 18 نحو 3278.5 جنيه للبيع، 3261.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 14 نحو 2550 جنيهًا للبيع، 2536.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 12 نحو 2185.75 جنيهًا للبيع، 2174.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 9 نحو 1639.25 جنيه للبيع، 1630.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4371.5 جنيه 4348.5 جنيه عيار 22 4007.25 جنيها 3986.25 جنيه عيار 21 3825 جنيها 3805 جنيها عيار 18 3278.5 جنيه 3261.5 جنيه عيار 14 2550 جنيه 2536.75 جنيه عيار 12 2185.75 جنيه 2174.25 جنيه عيار 9 1639.25 جنيه 1630.75 جنيه