الفتح السعودي يعلن انضمام أحمد مجدي لجهاز جوميز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:25 مساءً - اعلنت الصفحة لنادي الفتح السعودي، انضمام احمد مجدي مدرب الزمالك السابق، للجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز، والذي يستعد لعقد مؤتمر صحفي وتوقيع عقود تدريب الفريق.

وأعلن نادي الفتح السعودي عن توقيع عقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعقد يمتد لنهاية الموسم مع أفضلية التمديد لموسم.

ويسعى الفتح من خلال هذا التعاقد إلى تعزيز مستوى الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية في منافسات دوري المحترفين السعودي بعد سلسلة من النتائج السلبية التي لاحقت الفريق على مدار الموسم.



ويأتي تعيين جوزيه جوميز في هذا المنصب بعد دراسة شاملة لاحتياجات الفريق وتطلعاته في الفترة المقبلة، حيث يُعتبر المدرب البرتغالي من أصحاب الخبرات الواسعة في تدريب الأندية في مختلف البطولات وخصوصًا على مستوى البطولات السعودية.

وأقدم جوميز على فسخ عقده مع نادي الزمالك من أجل التوقيع لنادي الفتح بعد تأخر الأبيض في دفع مستحقاته بجانب عدد كبير من الأزمات التي لاحقت الفريق على مدار الفترة الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.