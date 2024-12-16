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مبابي يزين قائمة ريال مدريد لمواجهة باتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

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مبابي يزين قائمة ريال مدريد لمواجهة باتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

مبابي يزين قائمة ريال مدريد لمواجهة باتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:25 مساءً -  أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، قائمة الفريق الرسمية التي تخوض مباراة نهائي كأس الإنتركونتيننتال بعد غد، الأربعاء، أمام باتشوكا المكسيكي الذي تغلب على الأهلي في نصف النهائي بركلات الترجيح 6-5.

 

وشهدت القائمة تواجد  الفرنسي كيليان مبابي، الذي تعرض لإصابة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويستعد ريال مدريد لمواصلة مسيرته الناجحة هذا الموسم، حيث يسعى إلى إضافة لقب آخر في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، مواصلًا الهيمنة على الساحة العالمية.

 

 قائمة ريال مدريد أمام باتشوكا 

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس.

الدفاع: لوكاس فاسيكز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، يوسف، راؤول أسينسيو، لورينزو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إيندريك، براهيم دياز، جونزالو، فيكتور مونيز.

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ويعمل أخصائي تقويم العظام مع مبابي، يومين في الأسبوع، وقد تواجد في مدريد خلال الأيام الأخيرة، وبالإضافة إلى ذلك، يتلقى كيليان، العلاج مع معالج فيزيائي شخصي.

وبهذه الطريقة، يأمل كيليان مبابي، أن يتمكن من المشاركة في كأس الإنتر كونتيننتال في الدوحة.

 

وقالت ريليفو "التوقعات داخل الفريق، تشير إلى أن مبابي سيلعب لدقائق معدودة، لكن ليس كأساسي".

 

وتمكن باتشوكا المكسيكي من حصد كأس التحدي على حساب النادي الأهلي والتأهل للمباراة النهائية  لملاقاة ريال مدريد في نهائي  كأس إنتركونتيننتال 2024 .

 


ويشارك ريال مدريد في هذه البطولة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويتواجد مباشرة بالمباراة النهائية، وذلك على عكس الأندية التي شاركت في النسخة الحالية.

ونجح باتشوكا المكسيكي في تحقيق الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد في النهائي.

 

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتر كونتيننتال 2024


ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس إنتر كونتيننتال 2024 يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري على ملعب لوسيل الذي احتضن نهائي كأس العالم 2022.

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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