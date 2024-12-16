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الفتح السعودي يستقبل جوميز بالورود (صور) - أخبار كلمتك

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الفتح السعودي يستقبل جوميز بالورود (صور) - أخبار كلمتك

الفتح السعودي يستقبل جوميز بالورود (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:10 مساءً -  أبرزت الصفحة الرسمية لنادي الفتح السعودي، وصول البرتغالي جوزيه جوميز، السعودية استعدادا لعقد مؤتمر صحفي وتوقيع عقود تدريب الفريق.

وأعلن نادي الفتح السعودي عن توقيع عقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعقد يمتد لنهاية الموسم مع أفضلية التمديد لموسم.

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 ويسعى الفتح من خلال هذا التعاقد إلى تعزيز مستوى الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية في منافسات دوري المحترفين السعودي بعد سلسلة من النتائج السلبية التي لاحقت الفريق على مدار الموسم.


ويأتي تعيين جوزيه جوميز في هذا المنصب بعد دراسة شاملة لاحتياجات الفريق وتطلعاته في الفترة المقبلة، حيث يُعتبر المدرب البرتغالي من أصحاب الخبرات الواسعة في تدريب الأندية في مختلف البطولات وخصوصًا على مستوى البطولات السعودية.

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وأقدم جوميز على فسخ عقده مع نادي الزمالك من أجل التوقيع لنادي الفتح بعد تأخر الأبيض في دفع مستحقاته بجانب عدد كبير من الأزمات التي لاحقت الفريق على مدار الفترة الأخيرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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