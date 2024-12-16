تحذيرات للمواطنين خلال الـ 24 ساعة القادمة.. ما الامر - أخبار كلمتك

تحذيرات للمواطنين خلال الـ 24 ساعة القادمة.. ما الامر - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يُلقي البيان الختامي للندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يُلقي البيان الختامي للندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية - أخبار كلمتك

الأوراق المطلوبة عند فقدان أو استبدال التابلت لطلاب الثانوية العامة - أخبار كلمتك

الأوراق المطلوبة عند فقدان أو استبدال التابلت لطلاب الثانوية العامة - أخبار كلمتك

التضامن تعلن أسماء الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

التضامن تعلن أسماء الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لفيلم «CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD» تمهيدا لعرضه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر الرسمي لفيلم «CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD» تمهيدا لعرضه - أخبار كلمتك

خالد البرماوي يؤكد أهمية تطوير آليات الصحافة الإلكترونية (صور) - أخبار كلمتك

خالد البرماوي يؤكد أهمية تطوير آليات الصحافة الإلكترونية (صور) - أخبار كلمتك

بالخطوات، كيفية تشفير محادثات واتساب للحماية من المتطفلين - أخبار كلمتك

بالخطوات، كيفية تشفير محادثات واتساب للحماية من المتطفلين - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

أول تصريح منسوب للأسد بعد هروبه من سوريا - أخبار كلمتك

أول تصريح منسوب للأسد بعد هروبه من سوريا - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: ضبط 2391 قضية تموينية بمضبوطات 90 طنا خلال شهر - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: ضبط 2391 قضية تموينية بمضبوطات 90 طنا خلال شهر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تعرف على أرقام زيزو قبل إعلان جائزة الأفضل في أفريقيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرف على أرقام زيزو قبل إعلان جائزة الأفضل في أفريقيا - أخبار كلمتك

تعرف على أرقام زيزو قبل إعلان جائزة الأفضل في أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:10 مساءً - توجه حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024.

وينافس الفارس الأبيض على جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا بعدما حصد بطولتي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي، بينما ينافس أحمد مصطفى "زيزو" على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.

وتستعرض كلمتك ارقام زيزو خلال عام ٢٠٢٤ كالتالي: 

 
- السجل مع النادي عام 2024:
المباريات: 30 مباراة
تسجيل الأهداف: 9 أهداف
صناعة الأهداف: 8 أهداف
البطولات: كأس الكونفدرالية – كأس السوبر الأفريقي
ملاحظات: في الكونفدرالية صنع هدفي النهائي ذهابًا وايابًا
- السجل مع المنتخب عام 2024
المباريات: 10 مباريات مع المنتخب الأول
ملاحظات: شارك في دورة باريس الأوليمبية
لعب 6 مباريات وصنع هدفين وأحرز المركز الرابع

ويقام اليوم الإثنين حفل  الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024  في  قصر المؤتمرات بمدينة مراكش المغربية.

 

حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد حفل العام الماضي الذي شهد حضورا جماهيريا أفريقيا كبيرا.

 

موعد حفل الكاف 

وقال الكاف: إن الحفل سينطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة اليوم 16 ديسمبر في مدينة مراكش المغربية.

 

ويحمل النيجيري فيكتور أوسيمين لقب أفضل لاعب أفريقي (فئة الرجال)، بينما حصلت مواطنته أسيسات أوشوالا على الجائزة أيضًا في فئة السيدات. 

 

ويتنافس الثلاثي أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك  وحسين الشحات لاعب الاهلي ورونوين ويليامز حارس صن داونز، على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا، بينما تتنافس أندية الأهلي والزمالك وصن داونز على جائزة أفضل نادٍ. 

وتمنح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقديرًا للأداء الاستثنائي في كل من المسابقات على مستوى الأندية والوطني، وتتوج بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي في فئتي الرجال والسيدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:11 - الفراخ البيضا بـ 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق