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قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك - أخبار كلمتك

قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك - أخبار كلمتك

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قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك - أخبار كلمتك

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قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك - أخبار كلمتك

قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:45 مساءً -  تترقب جماهير نادي الزمالك، إعلان توقيع  عقود السويسري كريستيان جروس لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، خاصة بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز.

وكان من المقرر أن يوقع جروس مع  الزمالك اليوم إلا أن  توقيع عقود المدير الفني السويسري لم تتم حتى الآن.

واتفق جروس مع إدارة الأبيض على التوقيع لمدة موسم قابل للتجديد بالإضافة للحصول على راتب 85 ألف دولار  مع معاونيه.

ويأتي سبب تأخير توقيع العقود مع جروس نظرا لسفر  حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى المغرب لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024.

وينافس الفارس الأبيض  على جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا بعدما حصد بطولتي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي، بينما ينافس أحمد مصطفى "زيزو" على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.

ويقام اليوم الإثنين حفل  الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024  في  قصر المؤتمرات بمدينة مراكش المغربية.

 

حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد حفل العام الماضي الذي شهد حضور كبيرا.

 

موعد حفل الكاف 

وقال الكاف إن الحفل سينطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة اليوم 16 ديسمبر في مدينة مراكش المغربية

 

ويحمل النيجيري فيكتور أوسيمين لقب أفضل لاعب أفريقي (فئة الرجال)، بينما حصلت مواطنته أسيسات أوشوالا على الجائزة أيضًا في فئة السيدات. 

 

وينافس الثلاثي أحمد  مصطفى زيزو لاعب الزمالك حسين الشحات لاعب الاهلي ورونوين  ويليامز حارس صن داونز  على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا بينما تتنافس أندية الأهلي والزمالك وصن داونز على جائزة أفضل نادٍ. 

 

وتمنح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقديرًا للأداء الاستثنائي في كل من المسابقات على مستوى الأندية والوطني، وتتوج بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي في فئتي الرجال والسيدات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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