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الرياضة - 01:31 - عيار 24 بـ85.72.. سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر وفقا لآخر تحديث - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:31 - عيار 24 بـ85.72.. سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر وفقا لآخر تحديث - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:31 - عيار 24 بـ85.72.. سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر وفقا لآخر تحديث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - انخفض سعر الذهب بالدولار اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، وفقاً لآخر تحديث للأسعار بـ مصر، وذلك تزامنا مع تراجع سعر المعدن الأصفر في سوق الصاغة بـ منتصف التعاملات.

سعر الذهب بالدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب بالدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب بالدولار

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل اليوم في مصر نحو 4360 جنيهًا، بما يعادل 85.72 دولار.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل اليوم في مصر نحو 3996.75 جنيه، بما يعادل 7858.07 دولار.

سعر الذهب والدولار

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، سجل اليوم في مصر نحو 3815 جنيهًا، بما يعادل 75.01 دولار.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل اليوم في مصر نحو 3270 جنيهًا، بما يعادل 64.29 دولار.

الذهب والدولار

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل اليوم في مصر نحو 2543.25 جنيه، بما يعادل 5000.32 دولار.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، سجل اليوم في مصر نحو 2180 جنيهًا، بما يعادل 42.86 دولار.

الذهب والدولار

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، سجل اليوم في مصر نحو 1635 جنيهًا، بما يعادل 32.15 دولار.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، سجل اليوم في مصر بلغ نحو 30520 جنيهًا، بما يعادل 600.06 دولار.

الذهب والدولار

سعر الذهب في مصر

يذكر أن أسعار الذهب في مصر بالمصنعيةن تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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