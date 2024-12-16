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بلقب بطولة العالم، آمنة الطرابلسي تخطو خطواتها الأولى في رئاسة اتحاد الإسكواش - أخبار كلمتك

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بلقب بطولة العالم، آمنة الطرابلسي تخطو خطواتها الأولى في رئاسة اتحاد الإسكواش - أخبار كلمتك

بلقب بطولة العالم، آمنة الطرابلسي تخطو خطواتها الأولى في رئاسة اتحاد الإسكواش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:10 مساءً - الإسكواش، حققت آمنة الطرابلسي انطلاقة قوية في ولايتها كرئيسا للاتحاد المصري للإسكواش، من خلال الفوز بلقبي بطولة العالم رجال وسيدات التي اختتمت بالأمس في هونج كونج بمشاركة عدد كبير من المنتخبات القوية.

وتعد بطولة العالم للرجال والسيدات، أول مشاركة رسمية للإسكواش المصري على مستوى المنتخبات، بعد تولي آمنة الطرابلسي رئاسة الاتحاد خلفا لرئيس الاتحاد السابق عاصم خليفة.

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وتوج منتخب مصر لرجال الإسكواش ببطولة العالم للمنتخبات 2024، والتى استضافتها هونج كونج، فى الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجاري، وذلك على حساب المنتخب الإنجليزى، بنتيجة 2-0.

وجاءت نتيجة المواجهات كالتالى:  فوز مازن هشام على كورتيس ماليك، بنتيجة 3-2، فوز علي فرج على محمد الشوربجى بنتيجة 3-1.

وبهذا الفوز حافظ المنتخب الوطنى للإسكواش، على لقب البطولة للمرة الرابعة على التوالى، بعد حصد ألقاب 2024، 2023، 2019، 2017.

آمنة الطرابلسي مع لاعبات المنتخب
آمنة الطرابلسي مع لاعبات المنتخب

كما توج المنتخب الوطني للإسكواش سيدات، توج بلقب بطولة العالم للفرق بعد تحقيقه فوزا مستحقا أمام منتخب أمريكا بنتيجة (2-0)، في المباراة النهائية.

وتتمتع آمنة الطرابلسي بعلاقات قوية ومميزة مع كل لاعبي الإسكواش المصريين، نظرا للتقارب الشديد على مستوى السن والحماسي، وتسعى لتحقيق إنجاز تاريخي يتحقق لأول مرة خلال مشاركة الإسكواش المصري في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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