الرياضة - 12:31 - جائزة المبدع الصغير.. الشروط والفئات العمرية وآخر موعد للتقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - جائزة المبدع الصغير.. يبحث العديد من الأطفال وأولياء الأمور عن تفاصيل جائزة المبدع الصغير الدورة الخامسة 2024، وعن آخر موعد للتقديم ورابط المشاركة.

جائزة المبدع الصغير

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آخر موعد للتقديم على جائزة المبدع الصغير

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، موعد التقديم على جائزة المبدع الصغير، الدورة الخامسة، والتي بدأت من 1 أكتوبر، وآخر موعد للتقديم يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024.

الفئات العمرية للتقديم على جائزة المبدع الصغير

تنقسم جائزة المبدع الصغير 2025 إلى فئتين عمريتين:

- الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة.

- الفئة العمرية الثانية من 12 حتى 18سنة.

لكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز في كل فرع قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري ودرع وشهادة تقدير.

فروع ومجالات جائزة المبدع الصغير

أولاً: مجال الآداب «القصة القصيرة، الشعر، التأليف المسرحي».

ثانيًا: مجال الفنون «الرسم، العزف على آلة الكمان أو البيانو، الغناء».

ثالثا: مجال الإبداع والابتكار «التطبيقات والمواقع الالكترونية، الابتكارات العلمية».

شروط التقديم على جائزة المبدع الصغير

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقديم الوارد في الإعلان عن الجائزة ثماني عسرة سنة ميلادية.

- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة في الفئة العمرية ذاتها.

- أن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول، ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثاني.

- أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.

- ألا يتم التقديم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

التقديم على جائزة المبدع الصغير

ويمكن للأطفال التقديم على جائزة المبدع الصغير، من خلال مشاركة وتقديم أعمالهم عبر هذا الرابـــــــــــــــط.