عاجل : وصول قيادات كبيرة بالإنتقالي لهذه المحافظة ! - أخبار كلمتك

عاجل : وصول قيادات كبيرة بالإنتقالي لهذه المحافظة ! - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. لحظة وصول قيادات كبيرة من المجلس الانتقالي إلى هذه المحافظة - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. لحظة وصول قيادات كبيرة من المجلس الانتقالي إلى هذه المحافظة - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يلتقي بوفد المعهد الأوروبي للسلام - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يلتقي بوفد المعهد الأوروبي للسلام - أخبار كلمتك

مدبولي يُتابع موقف أعمال تطوير مدينة رأس الحكمة، وإعادة تسكين العائلات في هذه المنطقة - أخبار كلمتك

مدبولي يُتابع موقف أعمال تطوير مدينة رأس الحكمة، وإعادة تسكين العائلات في هذه المنطقة - أخبار كلمتك

البيئة تعلن نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي - أخبار كلمتك

البيئة تعلن نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي - أخبار كلمتك

تخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة العدل  - أخبار كلمتك

تخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة العدل  - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة توقع مذكرة تفاهم مع مختبر خلايا السرطان بـ"أكسفورد" - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة توقع مذكرة تفاهم مع مختبر خلايا السرطان بـ"أكسفورد" - أخبار كلمتك

انطلاق مسابقة التحدث باللغة الكورية بألسن عين شمس - أخبار كلمتك

انطلاق مسابقة التحدث باللغة الكورية بألسن عين شمس - أخبار كلمتك

التموين تنظم سوق اليوم الواحد في طنطا - أخبار كلمتك

التموين تنظم سوق اليوم الواحد في طنطا - أخبار كلمتك

قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك - أخبار كلمتك

قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 12:31 - كان نموذجا رائعا لحب الوطن.. رئيس «الأعلى للإعلام» ينعى الفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:31 - كان نموذجا رائعا لحب الوطن.. رئيس «الأعلى للإعلام» ينعى الفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - كان نموذجا رائعا لحب الوطن.. رئيس «الأعلى للإعلام» ينعى الفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - نعى المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ببالغ الحزن والأسى الفنان القدير نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية أمس الأحد.

وقال «عبد العزيز»، إن الفنان الراحل نبيل الحلفاوي كان نموذجا رائعا ومتميزا في العديد من الأعمال التي رسخت مفاهيم القيم والأخلاق وحب الوطن لدرجة أن الفنان الحلفاوي أصبح واحدا من الفنانين الكبار والعمالقة في عالم الفن والسينما والدراما المصرية وستظل أعماله الوطنية والمتميزة والراقية باقية في وجدان كل المصريين.

وتقدم المهندس خالد عبد العزيز، بخالص العزاء لأسرة الراحل ولمحبته ولكل زملائه داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

اقرأ أيضاً
تخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام التدريب بالأكاديمية العسكرية (فيديو وصور)

وزير الثقافة يعلن المشروع الفائز بمسابقة تمثيل مصر في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

تطورات جديدة في ملف تحديث تقنية الـVAR في اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق