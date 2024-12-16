كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات مواجهة بطل الجزائر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - يعقد مارسيل كولر المدير الفني للاهلي جلسة مع جهازه المعاون من اجل بحث كافة الإستعدادات الخاصة بمباراة شباب بلوزداد المرتقبة الاحد المقبل فى دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

كما يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي دراسة فريق شباب بلوزاد الجزائري بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة الاسبوع القادم.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي أمس الأول من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وعادت بعثة الأهلي الى القاهرة أمس بعد خسارة أمام باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

من ناحية اخري قال مصدر داخل النادي الاهلي ان هناك تحركات رسمية بدأت بالفعل من أجل حسم التعاقد مع محمود تريزيجيه لاعب الريان القطري على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق فى كأس العالم للاندية مؤكدة ان التواصل مع اللاعب تم رسميا وتم الاتفاق معه على كل شئ وجار حسم الامر وانتظار تفعيل النادي القطري بند شرائه من طرابزون التركي او التفاوض مع الاخير لحسم الصفقة رسميًا وذلك بعد التعاقد مع حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري رسميا خلال فترة مونديال الاندية فقط فى يونيو القادم.

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