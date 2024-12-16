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الرياضة - 12:11 - «رموها في صندوق قمامة».. أم تشترك مع عشيقها لقتل طفلتها بالهرم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:11 - «رموها في صندوق قمامة».. أم تشترك مع عشيقها لقتل طفلتها بالهرم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - «رموها في صندوق قمامة».. أم تشترك مع عشيقها لقتل طفلتها بالهرم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - تجردت أم من كافة مشاعر الرحمة والإنسانية، وتعدت بالضرب المبرح والتعذيب على فلذة كبدها، طفلتها الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات، بمساعدة عشيقها، حتى فارقت الطفلة الحياة، وفكرت الأم وعشيقها في كافة الطرق للتخلص من جثة الطفلة، وسط محاولات للإفلات من جريمتهما، وتوصلوا في النهاية إلى إلقاءها داخل صندوق قمامة بمنطقة الهرم في الجيزة.

وعادت الأم وعشيقها إلى حياتهما كأن لم يحدث شيئًا، لكن شاء القدر أن يفتضح أمرهما، وحلت كاميرات المراقبة لغز الجريمة، بعدما وثقت خطوات إلقاء جثة الطفلة داخل صندوق القمامة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بالعثور الغامض على جثة طفلة ملقاة داخل صندوق قمامة بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطفلة مصابة بآثار ضرب وتعذيب، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هي والدة الطفلة وعشيقها، بسبب إنزاعجهما من الطفلة، فتعديا عليها بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين وتم اقتيادهما لديوان القسم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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