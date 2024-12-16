تعاون بين جامعتي حلوان وISM بألمانيا في مجال التبادل الطلابي والخبرات العلمية - أخبار كلمتك

تعاون بين جامعتي حلوان وISM بألمانيا في مجال التبادل الطلابي والخبرات العلمية - أخبار كلمتك

مساعد وزيرة التضامن: مشرف لكل 46 حاجًا من الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

مساعد وزيرة التضامن: مشرف لكل 46 حاجًا من الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

كريم بدوي يشارك في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوابك" - أخبار كلمتك

كريم بدوي يشارك في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوابك" - أخبار كلمتك

موعد امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية - أخبار كلمتك

موعد امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية - أخبار كلمتك

كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات مواجهة بطل الجزائر - أخبار كلمتك

كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات مواجهة بطل الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - «رموها في صندوق قمامة».. أم تشترك مع عشيقها لقتل طفلتها بالهرم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - «رموها في صندوق قمامة».. أم تشترك مع عشيقها لقتل طفلتها بالهرم - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يلتقي مزارعي قرية البغدادي بالأقصر - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يلتقي مزارعي قرية البغدادي بالأقصر - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية - أخبار كلمتك

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تشارك المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في مؤتمر البناء الأخضر الذكي والمستدام - أخبار كلمتك

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تشارك المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في مؤتمر البناء الأخضر الذكي والمستدام - أخبار كلمتك

التقديم خلال ديسمبر 2024.. وزارة العمل توفر 7878 فُرصة عمل جديدة - أخبار كلمتك

التقديم خلال ديسمبر 2024.. وزارة العمل توفر 7878 فُرصة عمل جديدة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

قصة مفاوضات الأهلي مع بغداد بونجاح لتدعيم هجوم الأحمر بمونديال الأندية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قصة مفاوضات الأهلي مع بغداد بونجاح لتدعيم هجوم الأحمر بمونديال الأندية - أخبار كلمتك

قصة مفاوضات الأهلي مع بغداد بونجاح لتدعيم هجوم الأحمر بمونديال الأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - فجرت صحيفة «العرب» القطرية، مفاجأة بفتح النادي الاهلي باب المفاوضات لضم  الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي الشمال القطري، لتعزيز هجوم الفريق قبل المشاركة بكأس العالم للأندية 2025.

وأفاد المصدر أن الأهلي بدأ عبر وسطاء فتح قناة اتصال مع اللاعب لاستطلاع رأيه حول فكرة الانتقال إلى صفوف حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، ومعرفة مدى رغبته الشخصية في خوض تجربة احترافية جديدة مع العملاق القاهري.

حقيقة مفاوضات الاهلي مع بغداد بو نجاح 

وعلى صعيد الأهلي فقد أكد مصدر أن إدارة الفريق لم تخاطب  نادي الشمال القطري بشأن ضم بغداد بونجاح للأحمر في يناير المقبل.

وتبلغ القيمة التسويقية لبغداد بونجاح نحو 2,8 مليون يورو وهي تعتبر مبلغ مالي كبير حال تعاقد الاهلي معه.

ويُعد بغداد بونجاح أحد أبرز المهاجمين في الدوري القطري، حيث تألق مع نادي الشمال خلال الموسم الحالي وتصدر قائمة الهدافين بفضل قدراته التهديفية المميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق