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الرياضة - 11:51 - استشهاد الشيخ خالد نبهان صاحب عبارة «روح الروح» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:51 - استشهاد الشيخ خالد نبهان صاحب عبارة «روح الروح» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:51 - استشهاد الشيخ خالد نبهان صاحب عبارة «روح الروح» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - أعلنت تقاير محلية فلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد الشيخ خالد نبهان، جد الطفلة الشهيدة «ريم»، صاحب عبارة «روح الروح».

وأفادت التقارير المحلية الفلسطينية، بأن الشيخ خالد نبهان، استشهد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعيّة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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