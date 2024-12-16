الرياضة - 11:51 - استشهاد الشيخ خالد نبهان صاحب عبارة «روح الروح» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - أعلنت تقاير محلية فلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد الشيخ خالد نبهان، جد الطفلة الشهيدة «ريم»، صاحب عبارة «روح الروح».

وأفادت التقارير المحلية الفلسطينية، بأن الشيخ خالد نبهان، استشهد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعيّة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.