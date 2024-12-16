أتلتيكو ناسيونال بطلًا لكأس كولومبيا بعد مباراة الـ 85 دقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - عزز أتلتيكو ناسيونال بقيادة المدرب المكسيكي إفراين خواريز، هيمنته على كأس كولومبيا، بفوزه بلقبه السابع في البطولة، عقب تعادله السلبي إيابًا أمام أمريكا دي كالي، على ملعب باسكوال جيريرو، بعدما فاز ذهابا 3-1.

ألقاب ناسيونال بكأس كولومبيا



كان أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، حصد 6 ألقاب ببطولة كأس كولومبيا، قبل لقبه السابع في أعوام 2012، 2013، 2016، 2018، 2021، 2023.



وشهد احتفال أتلتيكو ناسيونال، نزول جماهير أمريكا دي كالي، إلى أرض الملعب، نتيجة خيبة الأمل من النتيجة التي لم تسمح لفريق المدرب الأوروجوياني خورخي بوليا دا سيلفا، بالفوز بهذه البطولة للمرة الأولى.

كما جرى توديع أدريان راموس مهاجم أمريكا دي كالي، الذي أسدل الستار بالدموع، على مسيرة استمرت 20 عامًا.



وأنهى الحكم خوسيه أورتيز، المباراة في الدقيقة 85 بسبب نقص الضمانات، ليتوج ناسيونال، بقيادة خواريز بطلا لكأس كولومبيا، ليتوج المكسيكي بلقبه الأول كمدرب، ويحصد الفريق لقبه السابع بعدما فاز بالبطولة في أعوام 2012 و2013 و2016 و2018 و2021 و2023.

وسيعمل أتلتيكو ناسيونال الآن على الاستعداد لخوض نهائي الدوري الكولومبي أمام ديبورتيس توليما، ومن المقرر أن يتواجه الفريقان ذهابًا مساء الأربعاء، على أن تقام مباراة الإياب مساء الأحد المقبل.

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