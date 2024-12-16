الرياضة - 11:26 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:26 صباحاً - تراجع سعر الدولار، تراجعا طفيفا، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 16 ديسمبر في منتصف التعاملات، حيث سجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 50.74 جنيه للشراء، 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024

وجاء سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم في البنوك المصرية، كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.73 جنيه للشراء، 50.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.74 جنيه للشراء، 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 50.74 جنيه للشراء، 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري فسجل نحو 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 50.76 جنيه للشراء، و50.86 جنيه للبيع.