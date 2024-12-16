الرياضة - 11:26 - 6 جنيهات في الجرام.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:26 صباحاً - تراجع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، حيث انخفض بقيمة 6 جنيهات في سعر الذهب عيار 21، الذي بلغ سعره الآن في سوق الصاغة بـ مصر نحو 3815 جنيهًا للبيع، 3795 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، بلغ اليوم الإثنين 16 ديسمبر نحو 4360 جنيهًا للبيع، 4337.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، بلغ اليوم الإثنين 16 ديسمبر نحو 3996.75 جنيه للبيع، 3975.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، بلغ اليوم الإثنين 16 ديسمبر نحو 3815 جنيهًا للبيع، 3795 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، بلغ اليوم الإثنين 16 ديسمبر نحو 3270 جنيهًا للبيع، 3252.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، بلغ اليوم الإثنين 16 ديسمبر نحو 2543.25 جنيه للبيع، 2530 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب في مصر عيار 12، بلغ اليوم الإثنين 16 ديسمبر نحو 2180 جنيهًا للبيع، 2168.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، بلغ اليوم الإثنين 16 ديسمبر نحو 1635 جنيهًا للبيع، 1626.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، بلغ اليوم الإثنين 16 ديسمبر نحو 30520 جنيهًا للبيع، 30360 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب، بلغ اليوم الإثنين 16 ديسمبر نحو 2658.68 دولار للبيع، 2658.41 دولار للشراء.

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4360 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار21 بقيمة 3815 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3270 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 30520 جنيه.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2658 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.