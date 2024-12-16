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الرياضة - 11:01 - «كانوا حاضنين بعض».. تفاصيل مصرع أم وطفليها في حريق المنيل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:01 - «كانوا حاضنين بعض».. تفاصيل مصرع أم وطفليها في حريق المنيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:01 - «كانوا حاضنين بعض».. تفاصيل مصرع أم وطفليها في حريق المنيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:01 صباحاً - حريق المنيل.. بينما كانت تستعد أم وطفليها للاستغراق في النوم، داخل شقتهم بالطابق الأخير بعقار مكون من 11 طابقًا، بشارع المنيل منطقة مصر القديمة، أملًا في استقبال نهار يوم جديد يحمل معه الخيرات، لكن السيناريو اليومي تغيرت أحداثه ليأتي نهار اليوم الجديد وجثامينهم داخل مشرحة زينهم، بعدما فارقوا الحياة جراء حريق المنيل، دون أن يجدوا من ينقذهم من الموت.

صرخات ونيران تحاوط المكان في حريق المنيل

مؤشرات الوقت كانت تشير إلى التاسعة مساءً، وتفاجأ سكان شارع المنيل التابع لحي مصر القديمة، بأصوات استغاثة وصرخات تعالت عنان السماء، وبالبحث عن مصدر الصوت تبين صدور تلك الأصوات من داخل شقة يقطنها سيدة وطفليها، ليسرع الجيران إلى شقتهم بالطابق الأخير بعقار مكون من 11 طابقًا، لكن كانت الصدمة الكبرى بمشاهدة النيران تحاصر أرجاء الشقة، مما يصعب دخول الجيران أو حتى خروج قاطنيها، فلم تجد الأم حلًا سوى أن تحتضن طفليها كأنها شعرت أنها اللحظات الأخيرة لهم، في حريق المنيل، وسط حالة من الخوف والصراخ.

حريق المنيل

السيطرة على حريق المنيل

محاولات الجيران لإخماد ألسنة اللهب لم تكلل بالنجاح، ليسرع أحدهم لإبلاغ شرطة النجدة، التي بدورها أخطرت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، ليوجه مدير الإدارة بالدفع بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، لتفرض القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق بعدما تفحمت محتويات الشقة بالكامل، وتبين مصرع الأم وطفليها «ماتوا في حضن بعض»، جراء الحريق والدخان الكثيف.

التحفظ على جثامين الأم وطفليها

وتم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة، وإجراء عملية التبريد لحريق المنيل لمنع تجدد النيران مرة أخرى، ورجحت المعاينة الأولية أن ماس كهربائي السبب في اندلاع الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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