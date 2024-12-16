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الرياضة - 11:01 - بعد إصابة عدد من الفنانين.. ما هو مرض شلل المعدة؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:01 - بعد إصابة عدد من الفنانين.. ما هو مرض شلل المعدة؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:01 - بعد إصابة عدد من الفنانين.. ما هو مرض شلل المعدة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:01 صباحاً - أعلن بعض الفنانين إصابتهم بـ مرض شلل المعدة، ولم نسمع عن انتشار المرض بكثرة إلا خلال الفترة الأخيرة، ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن ما هو مرض شلل المعدة؟، وأسبابه وأعراض الإصابة به.

مرض شلل المعدة

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرض شلل المعدة وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شلل المعدة

ما هو مرض شلل المعدة؟

مرض شلل المعدة، هو عبارة عن شلل في عضلات المعدة، مما يؤدي إلى عدم تفريغها لمحتوياتها وتوسعها، بالإضافة إلى أن الاعتلال العصبي اللاإرادي، يؤدي إلى عدم قدرة الأعصاب على نقل السيالات العصبية بالتالي يحدث شلل المعدة.

شلل المعدة

أسباب شلل المعدة

سبب الإصابة بمرض شلل المعدة، هو مرض السكري، إجراء جراحة المعدة، أمراض العضلات الملساء، أمراض الأيض مثل الغدة الدرقية، تلف الأعصاب المبهمة، الالتهابات الفيروسية، والأدوية والمخدرات، .

شلل المعدة

أعراض شلل المعدة

وتوجد العديد من أعراض الإصابة بـ شلل المعدة، وهم كالآتي: «ألم في البطن، الغثيان، النفخ، تغير في مستويات السكر في الدم، فقدان الشهية، التقيؤ، وتشنجات عضلية في المعدة».

شلل المعدة

علاج شلل المعدة

ويتم علاج شلل المعدة عن طريق معرفة السبب والسيطرة عليه، تعديل النظام الغذائي والعلاج الدوائي، وفي بعض الأحيان يتم اللجوء لعملية جراحية.

الوقاية من شلل المعدة

وتعتبر أبرز طرق الوقاية من شلل المعدة، هو التحكم بالمسببات مثل ضبط مستويات السكر في الدم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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