الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:00 صباحاً - يحل إنتر ميلان ضيفًا على لاتسيو، في مباراة نارية مساء اليوم الإثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز للنسخة 2024-2025 والتي ستقام على ملعب “تورينو الأولمبي.

وفاز إنتر ميلان في آخر مبارياته على بارما بثلاثية مقابل هدف في الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإيطالي، بينما فاز لاتسيو على نابولي بهدف نظيف في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو

ومن المقرر أن تقام مباراة إنتر ضد لاتسيو في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان اليوم

وتعد مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإيطالي، وتنقل مباراة إنتر ولاتسيو على شاشة “AD Sports HD 1”.

معلق مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو

وأسندت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية تعيين المعلق الرياضي المتألق “فارس عوض” على لقاء إنتر ولاتسيو في الدوري الإيطالي (Serie A).

تشكيل إنتر ميلان أمام لاتسيو

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يان أوريل بيسيك، ستيفان دي فري، أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، تشالهان أوغلو، هنريخ مخيتاريان، فيدريكو ديماركو

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز



تشكيل لاتسيو أمام ميلان

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل

خط الدفاع: نونو تافاريس، ماريو جيلا، باتريسيو جابارون، مانويل لاتزاري

خط الوسط: ماتيو جونجوزي، نيكولو روفيا

خط الوسط الهجومي: جوستاف إيزاكسن، بولاي ديا، ماتيا زاكاني

خط الهجوم: تيجاني نوسلين.



ترتيب إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ويتواجد إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، حيث خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 9 مواجهات، وتعادل في 4 مواجهات، وهُزم في مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، ودخل في شباكه 15 هدفًا.

بينما يحتل لاتسيو المركز الخامس برصيد 31 نقطة، حيث لعب 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات، وهُزم في 4 مواجهات، وتعادل في مباراة واحدة، سجل لاعبوه 36 هدفًا، ودخل في مرماه 16 هدفًا.

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