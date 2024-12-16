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كولر يبدأ دراسة شباب بلوزداد بالفيديو استعدادًا لصدام أفريقيا - أخبار كلمتك

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كولر يبدأ دراسة شباب بلوزداد بالفيديو استعدادًا لصدام أفريقيا - أخبار كلمتك

كولر يبدأ دراسة شباب بلوزداد بالفيديو استعدادًا لصدام أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:40 صباحاً - يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي دراسة فريق شباب بلوزداد الجزائري بالفيديو استعدادًا لمواجهة الفريقين المرتقبة الأسبوع القادم.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي  النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

وخسر الأهلي أمس الأول من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف  نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وعادت بعثة الأهلي الى القاهرة أمس بعد خسارة  أمام باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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