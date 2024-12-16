السجل الذهبي للفائزين بجائزة أفضل لاعب أفريقي منذ انطلاقها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:25 صباحاً - حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، يقام اليوم الإثنين حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024 في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف السنوي في مدينة مراكش المغربية.
وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد حفل العام الماضي الذي شهد حضورا جماهيريا أفريقيا كبيرا.
وتمنح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقديرًا للأداء الاستثنائي في كل من المسابقات على مستوى الأندية والوطني، وتتوج بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي في فئتي الرجال والسيدات.
ويتنافس 5 من أفضل نجوم كرة القدم الأفريقية للحصول على الجائزة المرموقة، بناء على أدائهم مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال العام الحالي.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين، التي أعلن عنها كاف يوم الخميس الماضي، سيمون أدينجرا، جناح منتخب كوت ديفوار وبرايتون، وسيرهو جيراسي، مهاجم غينيا وبوروسيا دورتموند، والمغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان.
كما يتواجد في القائمة أيضا النيجيري أديمولا لوكمان، جناح أتالانتا، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز حارس ماميلودي صن داونز.
ولم يسبق لأي من الخماسي الفوز بالجائزة من قبل، ما يعني انضمام اسم جديد لقائمة أساطير الساحرة المستديرة في القارة السمراء، الذين دونوا أسماءهم بحروف من ذهب في سجلات المتوجين بالجائزة.
متي إنطلقت جائزة الأفضل بأفريقيا ؟
وانطلقت جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 1970، تحت مسمى جائزة الكرة الذهبية الأفريقية، حيث كان يتم منحها كل عام من جانب مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة، حتى عام 1994.
ومع تزايد الاهتمام بالجائزة والأضواء المسلطة على الفائزين بها، قرر كاف تنظيمها بدءا من عام 1992 حتى وقتنا الحالي.
وكانت الجائزة قد توقفت عامي 2020 و2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وجاء سجل الفائزين بالجائزة سواء المقدمة من جانب فرانس فوتبول قبل توقفها أو كاف كالتالي..
الفائزون بالجائزة من فرانس فوتبول
العام اللاعب
1970 المالي ساليف كيتا
1971 الغاني إبراهيم صنداي
1972 الغيني شريف سليمان
1973 الكونغولي الديمقراطي بوانجا تشيمان
1974 الكونغولي بول موكيلا
1975 المغربي أحمد فراس
1976 الكاميروني روجيه ميلا
1977 التونسي طارق دياب
1978 الغاني كريم عبدالرزاق
1979 الكاميروني توماس نكونو
1980 الكاميروني جان مونجا أونجوان
1981 الجزائري لخضر بلومي
1982 الكاميروني توماس نكونو
1983 المصري محمود الخطيب
1984 الكاميروني تيوفيل إيبيجا
1985 المغربي محمد التيمومي
1986 المغربي بادو الزاكي
1987 الجزائري رابح ماجر
1988 الزامبي كالوشا بواليا
1989 الليبيري جورج ويا
1990 الكاميروني روجيه ميلا
1991 الغاني عبيدي بيليه
1992 الغاني عبيدي بيليه
1993 الغاني عبيدي بيليه
1994 الليبيري جورج ويا
الفائزون بالجائزة من كاف
العام اللاعب
1992 الغاني عبيدي بيليه
1993 النيجيري رشيدي يكيني
1994 النيجيري إيمانويل أمونيكي
1995 الليبيري جورج ويا
1996 النيجيري نوانكو كانو
1997 النيجيري فيكتور إكبيبا
1998 المغربي مصطفى حجي
1999 النيجيري نوانكو كانو
2000 الكاميروني باتريك مبوما
2001 السنغالي الحاجي ضيوف
2002 السنغالي الحاجي ضيوف
2003 الكاميروني صامويل إيتو
2004 الكاميروني صامويل إيتو
2005 الكاميروني صامويل إيتو
2006 الإيفواري ديدييه دروجبا
2007 المالي فريدريك كانوتيه
2008 التوجولي إيمانويل أديبايور
2009 الإيفواري ديدييه دروجبا
2010 الكاميروني صامويل إيتو
2011 الإيفواري يايا توريه
2012 الإيفواري يايا توريه
2013 الإيفواري يايا توريه
2014 الإيفواري يايا توريه
2015 الجابوني بيير إيميريك أوباميانج
2016 الجزائري رياض محرز
2017 المصري محمد صلاح
2018 المصري محمد صلاح
2019 السنغالي ساديو ماني
2022 السنغالي ساديو ماني
2023 النيجيري فيكتور أوسيمين
موعد حفل الأفضل في أفريقيا 2024
وينطلق حفل جوائز كاف الأفضل في أفريقيا لعام 2024، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.
القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز كاف للأفضل في إفريقيا 2024
1- قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة beIN Sports News
2- قناة أون تايم سبورت 1
3- قناة الرياضية المغربية 3
4- كما تنقل القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب حفل توزيع جوائز كاف للأفضل في إفريقيا 2024.
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