كهربا يتصدر تريند X بعد الهزيمة أمام باتشوكا، وتسريب رقم هاتف اللاعب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:50 صباحاً - تصدر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، تريند موقع التواصل الاجتماعي x، بعد الخسارة أمام فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي الإنتركونتيننتال.

وهاجمت جماهير النادي الأهلي محمود كهربا على موقع x متهمة اللاعب بأنه السبب في الخسارة أمام باتشوكا.

الغريب أن هناك أشخاص قاموا بتسريب هاتف محمود كهربا الخاص من أجل مضايقة اللاعب.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مارسيل كولر رحب برحيل كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ.

لجنة التخطيط توصي برحيل كهربا في يناير

وعلى جانب آخر، فجر مصدر داخل الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده خروج توصية من لجنة التخطيط برحيل محمود كهربا لاعب الفريق عن القلعة الحمراء في ميركاتو الشتاء القادم في يناير نظرًا لعدم استغلال اللاعب جميع الفرص التي حصل عليها وأيضًا رغبة النادي في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتدعيم الخط الأمامي.

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط ترى أن كهربا ورط النادي في العديد من الأزمات ولم يقدم أي إضافة هجومية خلال الفترة الأخيرة ومن ثم فإن إعارته أو رحيله بشكل نهائي سيكون الحل الأمثل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا



موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي أمس الأول من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة أمس بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.