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القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

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القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:40 صباحاً - يقام اليوم الاثنين حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024 في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف السنوي في مدينة مراكش المغربية.

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد حفل العام الماضي الذي شهد حضورا جماهيريا أفريقيا كبيرا.

موعد حفل الأفضل في أفريقيا 2024

وينطلق حفل جوائز كاف الأفضل في أفريقيا لعام 2024، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة.

 

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز كاف للأفضل في أفريقيا 2024


1- قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة beIN Sports News

2- قناة أون تايم سبورت 1

3- قناة الرياضية المغربية 3

4- كما تنقل القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب حفل توزيع جوائز كاف للأفضل في إفريقيا 2024.

المتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024


ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024 كلًّا من:  الإيفواري سيمون أدينجرا لاعب برايتون الإنجليزي، الغيني سيرهو جيراسي لاعب بوروسيا دورتموند الإلماني، المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، النيجيري أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا والجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس ماميلودي صن داونز.

 

المتنافسون على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2024


ويتنافس على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا لعام 2024 كل من: حسين الشحات لاعب النادي الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، الحارس الجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس صن داونز.

المتنافسون على أفضل نادي في أفريقيا

وينافس ناديا الأهلي والزمالك على جائزة أفضل ناد بأفريقيا لعام 2024، بالإضافة صن داونز الجنوب إفريقي.

 

ويحمل النيجيري فيكتور أوسيمين لقب أفضل لاعب أفريقي (فئة الرجال)، بينما حصلت مواطنته أسيسات أوشوالا على الجائزة أيضًا في فئة السيدات. 

 

وتمنح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقديرًا للأداء الاستثنائي في كل من المسابقات على مستوى الأندية والوطني، وتتوج بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي في فئتي الرجال والسيدات.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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