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الرياضة - 09:11 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:11 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:11 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:11 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. حافظ سعر الذهب منذ تعاملات المسائية حتى صباح تعاملات اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، على استقراره داخل محلات الصاغة المصرية، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 3815 جنيهًا للبيع، 3795 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر

وتوفر بوابة كلمتك، للمتابعين والقراء تحديث مستمر لـ سعر الذهب في مصر على مدار اليوم، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب بداية تعاملات اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 16 ديسمبر نحو 4360 جنيهًا للبيع، 4337.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 داخل أسواق الصاغة الآن نحو 3996.75 جنيهًا للبيع، 3975.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الآن داخل سوق الذهب المحلية نحو 3815 جنيهًا للبيع، 3795 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 الآن نحو 3270 جنيهًا للبيع، 3252.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب في مصر عيار 14 اليوم الإثنين نحو 2543.25 جنيهًا للبيع، 2530 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب في مصر عيار 12 الآن نحو 2180 جنيهًا للبيع، 2168.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب في مصر عيار 9 نحو 1635 جنيهًا للبيع، 1626.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الجنية الذهب

وصل سعر الجنية الذهب في مصر الآن نحو 30520 جنيهًا للبيع، 30360 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما وصل سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الإثنين 16 ديسمبر، نحو 2654.88 دولارًا للبيع، 2654.61 دولارًا للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4360 جنيه 4337.25 جنيه
عيار 22 3996.75 جنيها 3975.75 جنيه
عيار 21 3815 جنيها 3795 جنيها
عيار 18 3270 جنيه 3252.75 جنيه
عيار 14 2543.25 جنيه 2530 جنيه
عيار 12 2180 جنيه 2168.5 جنيه
عيار 9 1635 جنيه 1626.5 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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