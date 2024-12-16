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الرياضة - 08:55 - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:55 - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:55 - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:55 صباحاً - تراجع سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 في البنوك وشركات الصرافة، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.50 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الريال السعودي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 13.50 جنيه، و13.54 جنيه سعر بيع الريال.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، وصل نحو 13.48 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 13.48 جنيه للشراء، و13.53 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي - الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، سجل نحو 13.50 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 13.49 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، سجل نحو 13.45 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل نحو 13.54 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، بلغ نحو 13.41 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 13.50 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 13.43 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

سعر الريال السعودي في السوق السوداء، سجل نحو 13.33 جنيه للشراء، و13.6 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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