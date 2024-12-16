الرياضة - 08:55 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:55 صباحاً - سعر الدولار.. سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، داخل البنوك العاملة في مصر بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، ليسجل سعره في المركزي نحو 50.73 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.73 جنيه للشراء، 50.87 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 50.75جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري فسجل نحو 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.